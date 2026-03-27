Irāna aizliedz sporta komandām apmeklēt spēles "naidīgās" valstīs
Irāna ceturtdien paziņoja, ka aizliedz sūtīt sporta komandas uz spēlēm valstīs, kuras uzskatāmas par "naidīgām", pirms plānotas futbola spēles starp Irānas un Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) klubu Saūda Arābijā.
Irānas Sporta un jaunatnes ministrija paziņoja, ka "nacionālo un klubu komandu klātbūtne valstīs, kas tiek uzskatītas par naidīgām un nespēj nodrošināt Irānas sportistu un komandu locekļu drošību, tiek aizliegta līdz turpmākam paziņojumam".
Šo paziņojumu pārraidīja Irānas valsts ziņu aģentūra ISNA.
Paziņojumā pieminēta "dažu ziņu publicēšana par komandas "Tractor" konfrontāciju ar AAE komandu Saūda Arābijā" Āzijas futbola konfederācijas (AFC) Čempionu līgas sastāvā kā šī aizlieguma iemesls. "Futbola federācijai un klubiem būs pienākums informēt Āzijas Futbola konfederāciju par šo jautājumu, lai pārceltu spēles citur," piebilda ministrija.
Irāna ir veikusi triecienus Persijas līča valstīm, atbildot uz ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai, kuri 28. februārī iesāka karu Tuvajos Austrumos.