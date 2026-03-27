Jau nākamnedēļ Latvijas hokeja izlase sāks gatavošanos pasaules čempionātam
Latvijas vīriešu hokeja izlase gatavošanos pasaules čempionātam sāks pirmdien 19 spēlētāju sastāvā, vēsta Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Pirmajā treniņu dienā uz ledus dosies divi vārtsargi, septiņi aizsargi un desmit uzbrucēji. Nometnes turpinājumā izlases rindas papildinās vairāki hokejisti, kuriem būs noslēgušās sezonas Eiropā un Ziemeļamerikā.
Latvijas izlase pirmās pārbaudes spēles aizvadīs 8. un 9. aprīlī, savā laukumā uzņemot Austrijas valstsvienību. Pēcāk Latvijas izlase 22. un 23. aprīlī Lahti tiksies Dānijas un Somijas nacionālajām komandām. Savukārt 2. un 3. maijā Harija Vītoliņa vadītā izlase izbraukumā spēkosies Slovākijas valstsvienību.
Sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā cīnīsies ar Norvēģijas valstsvienību.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Latvijas hokeja izlases dalībnieki treniņnometnes sākumā:
vārtsargi - Emīls Vītols (Mikeli "Jukurit", Somija), Bruno Brūveris (RPI, NCAA);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Gustavs Ozoliņš (RPI, NCAA), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Rihards Simanovičs (Boulinggrīnas Štata universitāte, NCAA);
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Rainers Rullers (RPI, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Raimonds Vītoliņš (Olborgas "Pirates", Dānija), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice).