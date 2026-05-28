Žurnāliste Inga Spriņģe.
Sabiedrība
Šodien 19:53
Žurnāliste Inga Spriņģe mūžībā pavadījusi savu tēti
Žurnāliste Inga Spriņģe paziņojusi par tēva Andra Spriņģa aiziešanu mūžībā.
Viņa sociālajos tīklos raksta: “Šodien atvadījāmies no tēta. Šaurā ģimenes lokā. Visiem, kas pazina Andri Spriņģi, iededziet par viņu svecīti. Tik laimīgu tēti, kā šajā bildē, neredzējām bieži. Ceram, ka tagad viņš ir atradis mieru. "Tēt, lai kā mums gājis, mums ar Rolandu Spriņģo Tevis pietrūkst.""
Atvadīšanās notikusi ģimenes lokā, un Inga Spriņģe aicina visus, kas pazina viņas tēvu, atcerēties viņu ar svecīti.