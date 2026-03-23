Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas notiesāts "Auda" valdes loceklis Rihards Gorkšs
Rīgas pilsētas tiesa atzinusi futbola kluba "Auda" valdes locekli Rihardu Gorkšu par vainīgu lietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un sodījusi viņu ar sabiedrisko darbu uz 90 stundām bez mantas konfiskācijas un atņēmusi tiesības ieņemt valdes locekļa amatu komercsabiedrībās uz diviem gadiem.
Lietas dalībnieki desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā pēc tam, kad beidzies termiņš lūguma iesniegšanai par pilna sprieduma sagatavošanu, ja šāds lūgums nav iesniegts.
Saskaņā ar apsūdzību Gorkšs kā futbola kluba valdes loceklis un faktiskais vadītājs, kurš organizēja un vadīja kluba saimniecisko darbību, laikā no 2019. gada 22. janvāra līdz 2022. gada 24. janvārim izvairījās no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas 35 016 eiro apmērā. Apsūdzētais savu vainu atzinis, izdarīto esot nožēlojis un labprātīgi atlīdzinājis valstij radīto kaitējumu.
Prokuratūrā skaidro, ka atbilstoši Kriminālprocesa likumam prokurors pēc savas, apsūdzētā un viņa aizstāvja iniciatīvas var slēgt vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, ja ir noskaidroti apstākļi, kas attiecas uz pierādīšanas priekšmetu, un apsūdzētais piekrīt viņam inkriminētā nodarījuma apjomam, kvalifikācijai, radītā kaitējuma novērtējumam un vienošanās procesa piemērošanai.
Savukārt saskaņā ar Kriminālprocesa likumu, ja apsūdzētais piekrīt celtajai un izsniegtajai apsūdzībai, noziedzīga nodarījuma kvalifikācijai un radītā kaitējuma novērtējumam, sākas pārrunas par soda veidu un mēru, kuru prokurors lūgs tiesu piespriest.
Konkrētajā kriminālprocesā tika veiktas šādas pārrunas. Prokurore, izvērtējot izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu, radīto kaitējumu, kā arī vainīgā personību, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus, apsūdzēto informēja par soda mēru, kuru lūgs tiesu piespriest, taču viņš tam nepiekrita. Līdz ar to tika pieņemts lēmums par krimināllietas nodošanu tiesai izskatīšanai bez pierādījumu pārbaudes.
Valsts ieņēmumu dienests (VID), neminot personas vārdu un klubu, preses paziņojumā rakstīja, ka futbola kluba amatpersona laika periodā no 2019. janvāra līdz 2021. gada decembrim par maksu sniedza reklāmas pakalpojumus un organizēja futbola treniņu nodarbības bērniem un jauniešiem, šajā laika posmā gūstot ienākumus vairāk nekā 201 000 eiro. Gūstot ieņēmumus no saimnieciskās darbības (pakalpojumu sniegšanas), futbola kluba amatpersona izvairījās no nodokļu nomaksas, neiemaksājot valsts budžetā PVN, kā rezultātā nodarot valstij zaudējumus vairāk nekā 35 000 eiro apmērā.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka futbola klubā "Auda" darbojas Rihards Gorkšs un Juris Gorkšs. Iepriekš Rihards Gorkšs bija arī Latvijas U-17 meiteņu futbola izlases galvenais treneris.