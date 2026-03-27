NCAA milzu auditorijas priekšā nonācis latviešu basketbola talants Noa Viljamsons
Naktī uz sestdienu, 28. martu, latviešu basketbolists Noa Viljamsons kopā ar Alabamas universitāti cīnīsies par prestižā NCAA turnīra labākā astotnieka sasniegšanu. Viljamsons NCAA apcirkņos ar katru gadu sniegumā progresējis un tagad spēlē komandā, kas sagatavo augstvērtīgus basketbolistus NBA un citiem pasaules tirgiem.
Šīs nedēļas sākumā latviešu jaunais basketbolists Noa Viljamsons kopā ar Alabamas universitātes komandu sasniedza prestižā NCAA “Sweet 16” fāzi. Viljamsonam šī ir ceturtā sezona NCAA un viņš kļuvis par otro vīriešu basketbolistu no Latvijas, kurš ar pārstāvēto komandu aizspēlējies tik tālu NCAA “Marta trakumā”.
I need another Noah Williamson legacy game on Friday pic.twitter.com/EU0fSZVrlh— Hunter Brantley (@hunterbrantley8) March 23, 2026
Viljamsona ceļš basketbolā
Noa Viljamsons dzimis 2002. gada 18. aprīlī. Viņa māte Aija Vītiņa ir latviete, bet tēvs, Bils Viljamsons amerikānis. Viljamsons bērnību pavadījis Latvijā, mācījies prestižajā Rīgas 1. Valsts ģimnāzijā, kā arī desmit gadu vecumā sācis basketbola gaitas Alfrēda Kraukļa VEF sporta skolā, bet vēlāk pārstāvējis arī Daugavas Sporta namu.
Jauniešu gados Viljamsons paspēja uzspēlēt gan vairākās Latvijas jauniešu izlasēs, gan arī Latvijas – Igaunijas basketbola līgā. 2018. gadā Mārtiņa Gulbja vadībā Viljamsons tika iekļauts U-16 izlasē dalībai Eiropas čempionātā, kurā tika izcīnīta astotā vieta. Viljamsons laukumā devās sešās spēlēs, kurās vidēji pavadītajās 11,5 minūtēs izcēlās ar 2,5 punktiem, 3,2 atlēkušajām bumbām un 1,3 bloķētiem metieniem. Savukārt 2021. gadā Nikolajs Mazurs izvēlējās Viljamsonu sastāvam U-19 Pasaules kausā, ko uzņēma Latvija. Septiņās spēlēs jaunais basketbolists vidēji nospēlēja 13,7 minūtes, kurās guva trīs punktus un izcīnīja piecas bumbas zem groziem.
Pirms dalības U-19 Pasaules kausā Viljamsons vienu sezonu pavadīja “Latvijas Universitātes” komandā, piedaloties Latvijas-Igaunijas basketbola līgas turnīrā. 14 spēlēs Viljamsons laukumā pavadīja 10,6 minūtes, gūstot 4,2 punktus un izcīnot 1,9 atlēkušās bumbas. Viņam tajā sezonā arī debija Latvijas Basketbola līgas izslēgšanas spēlēs.
Pēdējos gadus Viljamsons pavadījis sava tēva dzimtenē. Vispirms gadu pavadījis Svētā Tomasa skolā, kur pēc sagatavošanās pārcēlies uz NCAA. Viljamsons izvēlējās par labu Baknelas universitātei un tās “Bisons” komandai. Tā spēlēja NCAA pirmajā divīzijā, kā arī tā saucamajā Patriotu līgā. Baknelas lielākais sasniegums NCAA gan bijis 2005. gadā, kad tā apspēlēja tobrīd ar trešo numuru izlikto Kanzasu, vēlāk iegūstot balvu par gada lielāko pārsteigumu.
Pats Viljamsons Baknelā ar katru gadu progresēja. Ja pirmajā sezonā viņa vidējie rādītāji bija 1,5 punkti un 1,3 atlēkušās bumbas, tad trešajā sezonā tie pieauga līdz 17,3 punktiem, 7,6 atlēkušajām bumbām, 1,6 rezultatīvajām piespēlēm un viena bloķēta metiena. Nozīmīgais progress ļāva Viljamsonam kļūt par Patriota līgas gada labāko basketbolistu, kā arī pacelties citā līmenī – uz spēcīgo Alabamas universitātes komandu “Crimson Tide”.
Nonācis komandā, kas audzina nākamos NBA spīdekļus
Alabamas universitāte NCAA turnīrā bieži aizspēlējusies gan līdz “Sweet 16” gan “Elite 8” kārtai, taču tikai reizi komanda spēlējusi “Final Four”. 2024. gadā ar ceturto numuru izliktā Alabama aizspēlējās līdz pusfinālam, kurā zaudēja Konnektikutas komandai. Tikmēr pirms gada tā aizspēlējās līdz “Elite 8”, piekāpjoties Djūkai, kuras rindās spēlēja nākamais drafta pirmais numurs un šī brīža Dalasas “Mavericks” līderis Kūpers Flegs.
Alabamas universitātes komanda var lepoties ar izaudzinātiem spēlētājiem NBA. Šobrīd pasaules spēcīgākajā līgā spēlē veseli astoņi šīs koledžas absolventi. Zināmākais no tiem ir Kolins Sekstons, kuru 2018. gada NBA draftā ar augsto astoto numuru izraudzījās Klīvlendas “Cavaliers”, bet pašlaik viņš pārstāv Šarlotas “Hornets” (14,7 punkti un 3,4 piespēles spēlē). Šajā pašā komandā spēlē arī Brendons Millers (54 spēlēs 20,4 punkti, piecas bumbas zem groziem, 3,4 piespēles).
Tāpat NBA atrodas Herberts Džounss (“Pelicans” sastāvā deviņi punkti spēlē), Keons Eliss (“Kings” sastāvā 6,3 punkti spēlē), Džeidī Deivisons (“Rockets” sastāvā 2,2 punkti spēlē), Noa Klaunijs (“Nets” sastāvā 12,5 punkti spēlē) un Kriss Jangblads (čempiones “Thunder” sastāvā vidēji 2,2 punkti). Atsevišķi zināmi universitātes absolventi spēlē labos Eiropas klubos – Donta Hols Pireju “Olympiacos” (6,7 punkti vidēji Eirolīgā, 9,8 punkti Grieķijas līgā), Retins Obasohans ir Mārča Šteinberga komandas biedrs “Manresa” komandā Spānijā (11,3 punkti ACB līgā šajā sezonā), bet Saloniku PAOK pārstāv Klifords Omoruji. Cits iepriekš “Maccabi” basketbolists Levi Rendolfs šobrīd naudu pelna Krievijā.
Spēcīgs pretinieks
Noa Viljamsons kļuvis par otro latviešu vīriešu basketbolistu pēc Franča Lāča, kurš ar savu pārstāvēto universitāti aizspēlējies līdz NCAA Marta trakuma “Sweet 16” fāzei. Lācis tik tālu aizspēlējās 2021. gadā ar tobrīd pārsteiguma autori no Floridas, “Oral Roberts”. Vairāk šajā fāzē spēlējušas ir latviešu basketbolistes – divas reizes Katrīna Limbaha 2008. un 2009. gadā, kā arī Anna Dreimane 2019. un 2021. gadā, savukārt pa reizei Paula Strautmane 2017. gadā, Aleksa Gulbe 2021. gadā un Māra Mote arī 2021. gadā.
Cīņā par “Elite Eight” Alabamas universitāte pretī stāsies ciets rieksts – Mičiganas “Wolverines”. Šī komanda 1989. gadā kļuva par NCAA čempioniem, bet pēdējo reizi komanda finālā spēlējusi 2018. gadā, kad zaudēja Vilanovas universitātei. Komandas rindās spēlējuši tādi zināmi basketbolisti kā Tims Hārdevejs juniors, Keriss LeVerts, Džordans Pūls, Francs un Morics Vāgneri, Glens Raiss, Kriss Vēbers, Džeilens Rouzs, Džamals Krofords, Trejs Bērks un citi.
Savā pirmajā sezonā “Crimson Tides” sastāvā Viljamsons 31 spēlē vidēji laukumā spēlējis 8,1 minūti, gūstot 1,2 punktus un izcīnot 1,5 atlēkušās bumbas. Tieši uzvarā pār Teksasas Tehnoloģijas universitāti viņš aizvadīja vienu no sezonas labākajām spēlēm, gūstot astoņus punktus, izcīnot divas bumbas zem groziem un atdodot divas piespēles. “Šis ir manas līdzšinējās dzīves lielākais sasniegums. Šī ir mana lielākā uzvara basketbolā. Nevaru pat izteikt vārdos, cik šis brīdis ir nozīmīgs,” pēc uzvaras īsā komentārā teica Viljamsons.
Noah Williamson Appreciation Post ❤️ pic.twitter.com/ni3IfMvLZD— Alabama Men’s Basketball (@AlabamaMBB) March 23, 2026
Nate Oats said Noah Williamson keeps telling him, "I don't want to be the reason we lose. ... I'm gonna give you everything I've got, Coach."— Charlie Potter (@Charlie_Potter) March 23, 2026
NIL laikmetā, kas ļauj NCAA basketbolistiem pelnīt nozīmīgu atlīdzību, jāmin, ka arī Viljamsons no tā gūst labumu. Tiek spekulēts, ka Alabamas universitātes sporta programmai NIL budžets ir 20 miljoni ASV dolāru, kas gan nav starp lielākajiem. Tomēr nozīmīga daļa bez amerikāņu futbola programmas tiek tērēta basketbolam. Piemēram, pagājušās sezonas Alabamas komandas līderis Marks Sīrs pelnīja ap vienu miljonu dolāru. Arī interese par spēlēm NCAA ir liela – pirmās Marta trakuma mačus vēroja vidēji 9,8 miljonu liela auditorija, kas ir par sešiem procentiem vairāk nekā gadu iepriekš.
Abu komandu spēle paredzēta naktī uz 28. martu, uzvaras gadījumā tiekot “Elite 8” jeb reģionālajā finālā, kur pretī stātos Tenesijas vai Aiovas štata universitātes pāra uzvarētājs. Šīs sezonas “Final Four” gaidāms 4. un 6. aprīlī Indiānā.