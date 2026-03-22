VIDEO: šokējošs brīdis aizēno riteņbraukšanas sacensībās Itālijā - sportiste ar galvu pa priekšu pārlido pāri barjerai un paliek guļam
Milānas–Sanremo riteņbraukšanas sacensības aizēnojis kāds šokējošs incidents – cenšoties izvairīties no citām riteņbraucējām, Itālijas sportiste Debora Silvestri zaudēja kontroli pār velosipēdu un piedzīvoja smagu kritienu, ar galvu pa priekšu triecoties pret vairākus metrus zemāk esošo blakus ceļu.
Smago kritienu itāliete piedzīvoja 21. martā notikušajā sieviešu vienas dienas klasikā. Negadījums notika, kad viņa, mēģinot izvairīties no sadursmes, ar galvu pa priekšu pārlidoja pāri ceļmalas barjerai un nokrita vairākus metrus zemāk uz citu ceļa posmu. Kā redzams iemūžinātajā video, sportiste pēc kritiena palika guļam.
27 gadus vecā Silvestri pēc notikušā nekavējoties tika nogādāta slimnīcā, kur viņai tika konstatēti piecu ribu lūzumi, kā arī lūzums plecā. Vēlāk sportiste sociālajos tīklos paziņoja: "Jūtos diezgan labi — piecas salauztas ribas un lūzums plecā, varēja būt sliktāk. Laiks atveseļoties, bet bez bažām - es atgriezīšos." Viņas komanda "Laboral Kutxa" norādīja, ka Silvestri paliks mediķu uzraudzībā tik ilgi, kamēr tiks veikti papildu izmeklējumi, lai precīzi noteiktu viņas traumu apmēru.
Sadursmē cieta arī citas riteņbraucējas, tostarp Polijas sportiste Kasja Nievjadoma un Maurīcijas pārstāve Kima le Kūra. Tikmēr sacensībās uzvaru izcīnīja Beļģijas riteņbraucēja Lote Kopeki, kura sprintā pārspēja šveicieti Noemi Regu. Pēc finiša uzvarētāja pauda cerību, ka visi negadījumā iesaistītie sportisti ir drošībā.