SOK aizcērt durvis transpersonām 2028. gada olimpiskajās spēlēs
2028. gada Losandželosas olimpiskajās spēlēs tiks ieviesta stingrāka dzimumu kontrole, un sieviešu sacensībās varēs startēt tikai sportistes, kuru bioloģiskais dzimums ir sieviete, ceturtdien pavēstīja SOK.
SOK paziņoja, ka lēmusi par labu stingrākām dzimumu pārbaudēm, lai ierobežotu transpersonu dalību sieviešu sacensībās, atsakoties no 2021. gadā ieviestajiem noteikumiem, kas ļāva atsevišķu sportu federācijām ieviest savus noteikumus attiecībā uz transpersonām.
"Tiesības piedalīties jebkurā sieviešu sacensībā olimpiskajās spēlēs vai jebkurā citā SOK pasākumā, ieskaitot individuālos un komandu sporta veidus, tagad ir ierobežotas tikai bioloģiskām sievietēm, kas tiks noteiktas, pamatojoties uz vienreizēju SRY gēna pārbaudi," teikts SOK paziņojumā.
Attiecīgais tests tiks veikts, izmantojot siekalu paraugu, vaiga uztriepi vai asins paraugu.
2024. gada olimpiskajās spēlēs boksa sacensībās ažiotāžu izraisīja Alžīrijas bokseres Imanes Helifas izcīnītā zelta godalga. Gadu pirms Olimpiādes Starptautiskās Boksa asociācija (IBA) pasaules čempionātā Helifu pirms fināla diskvalificēja, jo viņas testosterona līmenis bija neatbilstoši augsts sieviešu sacensību dalībniecēm, taču SOK atzina IBA lēmumu par pēkšņu un pieņemtu bez jebkādas procedūras, ļaujot startēt olimpiskajās spēlēs.
2028. gadā Losandželosas olimpiskās spēles norisināsies no 14. līdz 30. jūlijam.