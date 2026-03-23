Šodien 18:52
Latvijas aizsarga Balinska sezona, visticamāk, ir beigusies
Latvijas aizsarga Uvja Jāņa Balinska sezona gūtās traumas dēļ, visticamāk, ir noslēgusies, vietnē "X" paudis žurnālists Džeimss Olivs.
Kājas lūzuma dēļ Balinskis nevarēs doties laukumā četras līdz sešas nedēļas. "Panthers" komanda tikpat kā zaudējusi izredzes iekļūt Stenlija kausa izcīņā, līdz ar to Balinska atgriešanās brīdī tā, visticamāk, jau būs beigusi sezonu.
Balinskis savainojuma dēļ izlaidis piecas spēles pēc kārtas. Šajā sezonā latviešu aizsargs 54 mačos guvis piecus vārtus, atdevis desmit rezultatīvas piespēles un iekrājis negatīvu lietderības koeficientu -13.