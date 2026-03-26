Aļona Ostapenko iejutusies jaunā lomā.
Citi sporta veidi
Šodien 14:22
VIDEO: Aļona Ostapenko izmēģina sevi jaunā arodā, taču jūtas neveikli
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko WTA 1000 sērijas turnīrā Maiami bez spēlētājas pienākumiem piekrita uz brīdi pārģērbties un darboties kā vienai no sacensību darbiniecēm.
Ar cepuri un saulesbrillēm Aļona Ostapenko WTA Maiami turnīrā iejūtās vienas no darbinieces lomā. Viņa apjautāja vairākus atnākušos līdzjutējus, fotografēja tos un izteicās, ka gan ir grūti pievaldīt smieklus, gan jūtas ļoti neērti. Bija gan tenisa līdzjutēji, kuri Ostapenko atpazina un palūdza kopīgi nofotgrafēties.
Aļona Ostapenko WTA Maiami prestižajā turnīrā aizspēlējās līdz astotdaļfinālam, kur divos setos ar 3-6, 4-6 piekāpās amerikānietei Heilijai Baptistei. Viņas pāridarītaja gan vēlāk apstājās nākamajā kārtā, zaudējot WTA ranga līderei Arinai Sabaļenkai.