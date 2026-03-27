Diskvalificētā ukraiņu skeletonista Heraskeviča tēvs atklāj vēl vienu faktu, kāpēc pieprasīt ķiveres maiņu bija absurds
Ukrainas skeletonistam Vladislavam Heraskevičam, kuram Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ar Starptautisko Bobsleja un skeletona federāciju (IBSF) liedza startēt olimpiskajās spēlēs ar karā nogalināto ukraiņu sportistu piemiņas ķiveri, nomainīt to pret jebkuru citu bija arī tehniski neiespējami, intervijā laikrakstam "Diena" atklāja sportista tēvs un treneris Mihailo Heraskevičs.
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensības aizēnoja SOK neskaidros apstākļos piemērotā diskvalifikācija Vladislavam Heraskevičam. Tā tika piemērota, balstoties uz IBSF olimpisko spēļu skeletona sacensību žūrijas lēmumu, ka viņa lēmums vilkt ķiveri nogalināto sportistu piemiņai ir "pretrunā ar olimpisko hartu un sportistu izpausmes vadlīnijām".
Kā stāstīja sportista tēvs, ar veco cita ražotāja ķiveri, kas skeletonistam bija, būtu jāveic četri pieci braucieni, lai pierastu pie aerodinamiskās pozīcijas. Savukārt precīzas ķiveres kopijas, ko būtu ražojis tas pats čehu ražotājs, nevienam nebija, uzsvēra Mihails Heraskevičs.
"Tā ka piedāvājums Vladam vienkārši nomainīt ķiveri pret jebkuru citu bija ne tikai spļāviens sejā mūsu bojā gājušajiem sportistiem, bet tas bija arī tehniski neiespējami, jo IBSF tehniski nebija šādas ķiveres kopijas. Bet, ja Vlads startētu ar citu ķiveri, viņš zaudētu ļoti daudz laika un ieņemtu sliktu vietu, jo pie katras ķiveres ir jāpierod," stāstīja treneris.
Joprojām neskaidra loma šajā lēmumā ir trīs IBSF strādājošām sporta amatpersonām no Latvijas. Olimpisko spēļu organizācijas komitejas loceklis, kurš atbildēja par skeletona sacensību vadību, Normunds Kotāns, IBSF viceprezidents juridiskajos jautājumos Mārtiņš Dambergs un IBSF sacensību menedžeris Gatis Gūts līdz šim publiski nav komentējuši, vai viņiem bija iespēja ietekmēt šo lēmumu.
Mihails Heraskevičs atsakās minēt, vai kāds no viņiem piedalījās lēmuma pieņemšanā, taču neviens kopš olimpiskajām spēlēm nav ar viņu sazinājies, lai skaidrotu apstākļus, kādos tika pieņemta diskvalifikācija. Līdz olimpiskajām spēlēm viņam bijušas labas attiecības ar visiem trim minētajiem Latvijas pārstāvjiem, atklāja treneris.