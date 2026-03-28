Porziņģis rezultatīvākais "Warriors" uzvarā pār savu bijušo klubu
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien ar 28 gūtiem punktiem bija rezultatīvākais Goldensteitas "Warriors" uzvarā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē.
"Warriors" mājās ar rezultātu 131:126 (38:25, 34:35, 20:34, 39:32) pārspēja latvieša savulaik pārstāvēto Vašingtonas "Wizards".
Porziņģis laukumā bija 28 minūtes un 49 sekundes, realizēja četrus no sešiem divpunktu metieniem, piecus no 11 tālmetieniem un piecus no septiņiem soda metieniem, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un atdeva trīs rezultatīvas piespēles, kā arī izvairījās no kļūdām un noteikumu pārkāpumiem. "Warriors" ar Porziņģi laukumā iemeta par pieciem punktiem vairāk, nekā ielaida.
Otrs rezultatīvākais uzvarētāju rindās bija Giļermu Santuss, kurš guva 27 punktus, Brendinam Podzjemskim bija 22 punkti, desmit bumbas zem groziem un septiņas rezultatīvas piespēles.
Pretiniekiem 22 punkti, piecas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles bija debitantam Vilam Railjam, bet 21 punktu guva Bilals Kulibali.
"Warriors" ar 36 uzvarām 74 mačos ieņem desmito vietu Rietumu konferencē, bet "Wizards" ar 17 panākumiem 63 cīņās ir 13. pozīcijā Austrumos.