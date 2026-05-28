Grūti atpazīt! Sūzena Boila pārsteidz ar drosmīgām pārvērtībām
Sūzena Boila, kuru pasaule iepazina kā vienkāršo sievieti ar iespaidīgo balsi šovā “Britain’s Got Talent”, tagad pārsteigusi ar radikālām vizuālām pārvērtībām.
“Britain’s Got Talent” zvaigzne izdzēsusi visu saturu savā “Instagram” kontā un trešdien publicējusi vairākas jaunas fotogrāfijas, kas iezīmē dziedātājas vizuālās pārvērtības.
“Jauna ēra sākas rīt,” 65 gadus vecā Boila norādīja fotogrāfiju parakstā, vienlaikus liekot noprast, ka publikācijas ir daļa no reklāmas kampaņas.
Attēlos Boila redzama ar izteiksmīgu blondu parūku, stilīgām saulesbrillēm un garu, pūkainu mēteli, ejot pa ielu. Vēl vienā no publicētajām fotogrāfijām Boila redzama ar šo pašu parūku, pozējot pie ierakstu mikrofona mūzikas studijā.
Zvaigznes un mediju personības jau komentējušas Boilas publikāciju. “RuPaul’s Drag Race UK” zvaigzne Baga Chipz rakstīja: “Mūzikas karaliene ir atpakaļ!” Savukārt vēl kāds cits lietotājs pēc Boilas modes pārvērtībām jokoja, ka “Annai Vintūrai tagad labāk gulēt ar vienu aci vaļā”.
Pēc tam, kad Boila 2009. gadā kļuva par pasaules mēroga sensāciju ar savu skaļi apspriesto uzstāšanos “Britain’s Got Talent”, viņa kļuva par veiksmīgu ierakstu mākslinieci — viņas debijas albums visā pasaulē pārdots vairāk nekā deviņos miljonos eksemplāru.
Lai gan kopš tā laika Boila regulāri izdevusi mūziku, dziedātāja atklāja, ka 2022. gadā pārcietusi insultu, bet pēc īsas pauzes nākamajā gadā atgriezās televīzijā.
2023. gada jūnijā viņa vēlreiz kāpa uz “Britain’s Got Talent” skatuves, kur kopā ar Vestendas mūzikla “Les Misérables” aktieriem izpildīja “I Dreamed a Dream” — dziesmu, kas viņu padarīja slavenu pirms 14 gadiem.
Boila skatītājiem sacīja, ka atgriezties uz skatuves un uzstāties ir “lieliska sajūta”, pirms atklāja ziņas par pārdzīvoto insultu. “Man tas patiesībā ir īpaši svarīgi, jo pagājušā gada aprīlī es pārcietu vieglu insultu,” viņa toreiz sacīja. “Es cīnījos kā traka, lai atgrieztos uz skatuves, un man tas izdevās.”
