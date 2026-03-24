Profesionāls sportists bez rokām un kājām arestēts par cilvēka nošaušanu
Profesionāls amerikāņu sportists, kuram bērnībā amputēja abas rokas un kājas, apsūdzēts sava drauga slepkavībā.
Notikušais ir vēl jo vairāk šokējošs, jo 27 gadus vecais Deitons Džeimss Vebers slepkavības brīdī bija pie automašīnas stūres, slepkavības ierocis bija pistole un viņš pat kaut kādā veidā pats izvilka līķi no automašīnas, pirms centās aizbēgt uz citu štatu.
Noziegums notika strīda laikā Mērilendas štata Laplatā, izšaujot uz priekšējā pasažiera sēdeklī esošo upuri Bredriku Velsu, kamēr aizmugurē sēdēja citi cilvēki. Viņi aizbēga no automašīnas, atsakoties slepkavam palīdzēt atbrīvoties no līķa, un par notikušo ziņoja policijai.
Apmēram pēc divām stundām kāds Šarlotholas iedzīvotājs informēja policiju, ka pagalmā atradis Velsa līķi. Veberu arestēja pēc dažām stundām Virdžīnijas štatā.
Vebers rokas un kājas zaudēja bērnībā sakarā ar smagu asins infekciju, un ārsti deva minimālas izredzes viņam izdzīvot. Par spīti šausmīgai nelaimei, Vebers apņēmās kļūt par sportistu, un kļuva par profesionālu kornhola spēlētāju un motivācijas runātāju.
Kornhols (angļu valodā cornhole, saukts arī par sack toss, bean bag toss utt.) ir savdabīgs sporta veids, kurā pildītus maisiņus met uz laukuma pretējās puses slīpu dēli, cenšoties trāpīt caurumā. Vebers ir pirmais šāds invalīds, kurš sacentās Amerikas Kornhola līgā (American Cornhole League), un pat spēja kļūt par čempionu.
Vebers bija arī aktīvs sociālajos tīklos, publicējot tostarp videoklipus, kuros viņš pielādē un šauj ar pistoli.