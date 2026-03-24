Superzvaigzne Mohameds Salāhs māj ardievas "Liverpool"
Mohameds Salāhs pēc šīs sezonas pametīs Anglijas futbola premjerlīgas klubu "Liverpool", kurā aizvada savu devīto sezonu. Kā vēsta klubs, komanda un 33 gadus vecais uzbrucējs panākuši vienošanos, ka futbolists var pamest vienību gadu pirms līguma beigām.
Ēģiptiešu futbolists Liverpūles komandā 435 mačos izcēlies ar 255 gūtiem vārtiem. Kopš 2017. gada viņš ar liverpūliešiem divreiz kļuvis par Anglijas čempionu un izcīnījis UEFA Čempionu līgas trofeju.
Salāhs Liverpūles komandai pievienojās 2017. gadā no Itālijas kluba "AS Roma", liverpūliešiem par viņu samaksājot 42 miljonus eiro.
Pirms tam viņš divas sezonas pārstāvēja "AS Roma" komandu, pirmajā no tām atrodoties kā izīrētais spēlētājs no Londonas "Chelsea", bet otrajā esot jau Itālijas kluba īpašumā. Tāpat no "Chelsea" vienības, kuras rindās viņš bija no 2014. gada, Salāhs tika izīrēts arī Florences "Fiorentina" komandai.
Pirms pievienošanās Londonas klubam Salāhs divas sezonas pavadīja Šveices vienībā "Basel", bet profesionāļa gaitas ēģiptietis sāka savā dzimtenē "El Mokawloon" sastāvā.