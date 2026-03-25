LOK Ģenerālajā asamblejā atskatās uz paveikto un iezīmē nākotnes plānus
Šodien, 25. martā, Rīgā notika Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Ģenerālā asambleja, kuras laikā LOK vadība biedrus iepazīstināja ar paveikto kopš iepriekšējās asamblejas pirms gada.
Tika prezentēti gada pārskats par 2025. gadu, revidentu ziņojums un revīzijas komisijas atzinums. Visi prezentētie atskaites ziņojumi tika pieņemti un apstiprināti.
No 111 LOK locekļiem dalību Ģenerālajā asamblejā apstiprināja 85, tādējādi nodrošinot nepieciešamo kvorumu.
Ģenerālās asamblejas sākumā vārds tika dots viesiem – Saeimas deputātiem Kristapam Krištopānam un Edgaram Tavaram, kā arī IZM valsts sekretāra vietniekam sporta un jaunatnes jautājumos Edgaram Pukinskam.
"Latvijas sporta nākotne balstās mūsu spējā strādāt vienotā komandā - valstij, sporta organizācijām un visai sabiedrībai kopīgi modernizējot sporta sistēmu, stiprinot pārvaldību un veidojot caurspīdīgu, uz rezultātu orientētu finansēšanas modeli.
Mūsu mērķis ir ne tikai sasniegumi augstu rezultātu sportā, bet arī plašāka bērnu un jauniešu iesaiste un sabiedrības veselības stiprināšana.
Vienlaikus mums jābūt stingrai un vienotai balsij starptautiskajā vidē, konsekventi aizstāvot godīga sporta principus, kopīgās vērtības un nepieļaujot sporta izmantošanu agresijas attaisnošanai. Aicinu strādāt kopā," komentē Edgars Pukinsks.
Tālākajā Ģenerālās asamblejas norisē LOK vadība ziņojumā atspoguļoja gan sportiskos sasniegumus, gan darbu finanšu neatkarības stiprināšanā, sporta nozares pārstāvniecību nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī LOK zīmola attīstību un pārvaldības pilnveidošanu.
“Šis ir bijis dinamisks un notikumiem bagāts gads pirmkārt jau starptautiskajā arēnā - piedaloties Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā festivālā, kā arī četrgades nozīmīgākajā ziemas sporta notikumā - Milānas-Kortīnas Olimpiskajās spēlēs. Tajās sasniedzām augstvērtīgus rezultātus ne tikai sportiskajā jomā, bet arī komunikācijā un mārketingā, vienlaikus būtiski pilnveidojot organizatorisko darbu un pārvaldības procesus Komandas Latvija vadībā, ņemot vērā spēļu organizatoriskos izaicinājumus.
Otrām kārtām nacionālajā līmenī strādājām mērķtiecīgi - ieviesām jaunus projektus, atjaunojām Jaunatnes Olimpiādi un Olimpiskās Sacensību aģentūras darbību. Esam aktīvi darbojušies finansiālās neatkarības stiprināšanas jautājumos un sporta un ar to saistītās likumdošanas uzlabošanā, tajā skaitā sporta fonda nepieciešamībā, par ko ir gūta absolūta vienprātība.
Notikumu un izaicinājumu netrūka, taču gads ir aizvadīts godam - daudzviet esam paveikuši pat vairāk, nekā sākotnēji bija plānots.
Jau šobrīd aktīvi speram nākamos soļus, jo skaidrs, ka panākumu pamatā ir nepārtraukts darbs. Mums jāturpina rīkoties, organizēt un attīstīt iniciatīvas, lai arvien vairāk jauniešu sportu uztvertu kā neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Vienlaikus jāturpina runāt un paust savu nostāju, lai Latvijas balss starptautiskajā sporta vidē būtu ne tikai sadzirdēta, bet arī respektēta.”
Noslēgumā - debašu sadaļā Olimpiskā Sacensību aģentūra LOK biedrus iepazīstināja ar plānotajām aktivitātēm, jaunāko informāciju par Latvijas Jaunatnes olimpiādes projekta attīstības dinamiku un nākamajiem soļiem, kā arī prezentēja kopējo nākotnes vīziju un kopējo mērķi 2031. gadā.