Eduards Tralmaks un Sandis Vilmanis uguņo AHL spēlēs
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks svētdien guva vārtus Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā, bet Sandis Vilmanis atdeva divas rezultatīvas piespēles.
Tralmaka pārstāvētā Grendrepidsas "Griffins" viesos ar rezultātu 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) zaudēja Rokfordas "IceHogs".
Otrā perioda 14. minūtē Tralmaks ar metienu no zonas vidus raidīja ripu zem pārliktņa un panāca 1:3. Šajā spēlē viņš trīsreiz meta pa vārtiem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta. Tralmaks šosezon 54 mačos guvis 20 vārtus un atdevis desmit rezultatīvas piespēles.
🚨 EDUARDS TRALMAKS!!!!🚨snipes this one past the goalie, assist from Alex Kannok Leipert. Gets us within two.
Tikmēr Vilmaņa pārstāvētā Šarlotas "Checkers" mājās ar rezultātu 6:2 (2:0, 1:0, 3:2) uzvarēja Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms".
Vilmanis pirmajā periodā nepilnu divu minūšu laikā palīdzēja mājiniekiem panākt 2:0 un tika atzīts par spēles trešo zvaigzni. Latvietis šajā mačā divreiz meta pa vārtiem, tika pie četrām soda minūtēm un nopelnīja pozitīvu lietderības koeficientu +3. Šosezon Vilmanis 38 mačos guvis 11 vārtus un atdevis 14 rezultatīvas piespēles, īpaši augstu rezultativitāti demonstrējot pēc nesenās atgriešanās "Panthers" fārmklubā.
Vēl svētdien Ebotsfordas "Canucks" bez traumētā Anrī Ravinska viesos ar 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) zaudēja Sanhosē "Barracuda". Rietumu konferencē "Griffins" ir līdere un nodrošinājusi dalību Kaldera kausa izcīņā, bet "Canucks" ieņem pēdējo, 17. vietu. Austrumu konferencē "Checkers" ir piektā.