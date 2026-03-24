Sākas Olimpiskā mēneša piektā sezona
No šodienas, 24. marta, sākas Olimpiskais mēnesis, kurš norisināsies līdz pat 24. aprīlim, kad tas, kā ierasts, tiks noslēgts ar Olimpiskās dienas rīta vingrojumu.
Tāpat Olimpiskās dienas ietvaros būs iespēja pievienoties tiešsaistes Olimpiskajai stundai. Šogad dalībai Olimpiskajā dienā saņemti 41 pašvaldību pieteikumi, kopskaitā reģistrējot vairāk kā 153 000 dalībniekus gan no pirmsskolas, gan citām izglītības iestādēm.
Olimpiskā mēneša un Olimpiskās dienas mērķis ir veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, īpaši iedvesmojot bērnus un jauniešus iesaistīties sportiskās aktivitātēs. Tā pat svarīgi arī uzsvērt Olimpiskās vērtības - draudzību, cieņu un izcilību, stiprinot sabiedrības saliedētību, komandas garu un godīgas spēles principus, kā arī mudinot sekot sportistu pozitīvajam piemēram un integrēt kustību ikdienas dzīvē.
Vingrojumu kompleksi
Jau no pirmās Olimpiskā mēneša dienas dalībniekiem ir iespēja apgūt Olimpiskā vingrojuma kustības. Mazākajiem vingrotājiem tās palīdzēs iemācīties Feneks un Lapsiņa no “Tutas lietām”, vingrojot dziesmas “Manas superspējas” pavadībā, kuras autores ir Laura Polence un Elizabete Lukšo-Ražinska. Savukārt lielākajiem dalībniekiem vingrojumu komplekss izveidots pie GACHO dziesmas “Vējiem līdzi”. Visa mēneša garumā dalībnieki pilnveidos savas prasmes, lai Olimpiskajā dienā vienotos kopīgā Vislatvijas vingrojumā. Vingrojumi meklējami šeit.
Soļu izaicinājums
Olimpiskā mēneša ietvaros norisināsies arī izaicinājums “Katrs solis ir vērtība sportiņā!”, kas aicina Latvijas iedzīvotājus aktīvi kustēties un reģistrēt savus soļus sporta lietotnē: izglītības iestādēm līdz 17. aprīlim, bet pārējiem soļot gribētājiem līdz 24. aprīlim. Dalībnieki var pārstāvēt savu novadu vai izglītības iestādi, reģistrējoties tīmekļa vietnē un pieslēdzot sporta lietotni, lai aktivitātes tiktu automātiski fiksētas. Izaicinājuma laikā tiek uzkrāti soļi, nosakot uzvarētājus gan pēc novadu, gan izglītības iestāžu kopsummas, savukārt labākās izglītības iestādes saņems balvas no #KomandaLatvija Olimpiskās kolekcijas un LOK nodrošinātu Olimpiskās dienas noslēguma aktivitāšu programmu. Katram reģionam ir savi soļu izaicinājuma vēstneši, kuru aktivitātēm varēs sekot līdzi sociālajos tīklos: Dāvis Hugo – Rīga, Lauris Zalāns – Latgale, Dāvis Līcītis – Kurzeme, Paula Dundure – Vidzeme un Santa Buša – Zemgale.
Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, kuras norisi Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) atbalsta kopš 1987. gada, aicinot pasaules valstu nacionālās Olimpiskās komitejas atzīmēt SOK dzimšanas dienu. Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) aicinājumam pievienojās 1992. gadā. Lielākā daļa nacionālo Olimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai popularizētu Olimpiskās vērtības – draudzīibu, cieņu un izcilību. Latvijā Olimpiskā diena tiek organizēta pavasarī, tādējādi atzīmējot LOK dibināšanas gadadienu, kas ir 23. aprīlī.
Projektu īsteno Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar Olimpisko solidaritāti un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu. Projekta partneri Moller Auto un Sportland.