Šodien 21:40
Vēsturisks triumfs: ASV sportists Lutkenhauss kļūst par jaunāko pasaules čempionu vieglatlētikā telpās
ASV sportists Kūpers Lutkenhauss svētdien Toruņā kļuva par vēsturē jaunāko pasaules čempionu vieglatlētikā telpās, 17 gadu vecumā izcīnot zeltu 800 metru skrējienā.
Lutkenhauss finišēja vienā minūtē un 44,24 sekundēs, par 0,14 sekundēm pārspējot beļģi Eliotu Krestanu un par 0,42 sekundēm - Spānijas skrējēju Mohamedu Ataui.
Šogad Lutkenhauss izcīnīja savu karjerā pirmo ASV čempiona titulu.