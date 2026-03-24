Latvijas Basketbola savienības amatpersona atzīst kļūdu Alonso izvēlē
Latvijas Basketbola savienība (LBS) paziņoja, ka spāņu speciālists Sito Alonso vairs nebūs Latvijas vīriešu izlases treneris, bet viņa vietā stāsies Jānis Gailītis. Treneru komisijas vadītājs Agris Galvanovskis intervijā Latvijas Radio atklāja, ka Gailītis bija pieteicies uz izlases vadīšanu, bet savienība cerēja uz Spānijas basketbola vēsmu ienešanu izlasē.
Portāls lsm.lv norāda, ka Alonso atbrīvošanai bijuši vairāk iemesli, bet viens no galvenajiem – Latvijas izlases sniegums šajā Pasaules kausa kvalifikācijas ciklā. "Pie bilances 1–3 ir grūti sasniegt vēlamo rezultātu, šajā situācijā – iekļūt Pasaules kausā. Ja būtu 3–1, būtu citādāk. Mums atlikušajās spēlēs ir nepieciešamas vismaz septiņas uzvaras, līdz ar to, parunājot ar [LBS ģenerālsekretāru] Kasparu Ciprusu, viņš izteica savu viedokli par situāciju – Alonso ir līgums līdz cikla beigām. Ja neiekļūstam nākamajā kārtā, tad līgums tāpat tiktu lauzts."
Galvanovskis uzsver, ka, neraugoties ne uz ko, teorētiskas iespējas Latvija joprojām saglabā, lai šo atlases turnīru noslēgtu uz pozitīvas nots, taču Treneru komisija kopā ar LBS valdi jau domā arī par nākotni. "Teorētiski to var izdarīt, bet tad mums ir jābūt stiprākā sastāvā. Daudziem vadošajiem spēlētājiem vasarā ir paredzētas kaut kādas operācijas, līdz ar to nonācām pie secinājuma, ka mums jāsāk vairāk koncentrēties uz 2029. gada Eiropas čempionātu nekā uz šo ciklu."
Galvanovskis atzina, ka Alonso ir labs speciālists un vēlējās savu darbu uzsākt ar kardinālām pārmaiņām, taču, lai to izdarītu kvalitatīvi, bija nepieciešams krietni ilgāks laiks, ko apvienot ar paralēliem darba pienākumiem klubā ir ļoti sarežģīti. "Tai brīdī, kad Luka Banki sāka, viņš vispār bija bez kluba. Tas bija nedaudz vieglāk, viņš visu laiku bija ar izlasi, pēc tam tikai parakstīja līgumu ar kādu klubu. Tā izlēmām, ka [Alonso atbrīvošana] būtu pareizākais ceļš – nav patīkami, bet vienkārši izveidojās tāda situācija. Ir jāatzīst, ka esam kļūdījušies, jo Sito gribēja kardināli mainīt spēles stilu gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Tie puiši, kas viņam bija pieejami, nebija tam gatavi."
Pieņemot darbā Alonso, galvenā doma bija Latvijas izlasē ienest Spānijas basketbola vēsmas. "Lai gan viņš te jau brauca vasarā un skatījās mūsu spēles, viņš nav tik dziļi iekšā Latvijas basketbolā, kā bija Luka. Viņš ir treneris, kurš, parakstījis līgumu, atbrauc un aizbrauc, izdara savu darbu. Labi dara savu darbu un ir zinošs, bet mums šķita, ka ir jābūt dziļāk tai visā iekšā. Gailītis tomēr pazīst visus šos jauniešus un labāk spēs izveidot komandu."
Spāņu speciālists Sito Alonso pagājušajā gadā tika laikus iecelts par Lukas Banki aizstājēju un viņa vietu ieņēma pēc 2025. gada Eiropas čempionāta basketbolā. Jau pirms tam tieši Gailītis tika vērtēts kā otrs nopietnākais kandidāts. Alonso vadībā pirmajās četrās 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijās spēlēs neizdevās demonstrēt kvalitatīvāko basketbolu, zaudējot trijās no četrām. Vienīgā uzvara tika izcīnīta pār Austriju. LBS paziņojumā nav minēts, uz kādiem noteikumiem abu pušu sadarbība pārtraukta un vai organizācijai būs jāmaksā kompensācija. Iepriekš līgums ar Alonso tika noslēgts līdz 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmās grupas kārtas beigām, respektīvi, šī gada vasarai.
Pats treneris bieži pieminēja, ka vēl tikai iestrādājas ar komandu un vēl iepazīst spēlētājus. Tāpat viņš pēc otrā sabraukuma Spānijas medijiem komentēja Eirolīgas spēlētāju iztrūkumu un ka viņa vadītās komandas nespēlē mīksti aizsardzībā un cīņā par atlēkušajām bumbām - divi elementi, kas kliboja viņa vadībā pirmajās četrās spēlēs.
Jānis Gailītis ilgus gadus trenera karjeru attīstīja vietējā līmenī, strādājot ar "VEF Rīga". Piecus gadus viņš arī bija Lukas Banki asistents Latvijas vīriešu basketbola izlasē, uzņemoties aizstājēja lomu logos, kad Banki darba dēļ Eirolīgā pievienoties nevarēja. 2024./2025. gada sezonā Gailītis no VEF pārcēlās uz Vāciju, "Syntainics MBC", pēc sevis apliecināšanas pārceļoties uz Francijas "Strasbourg".