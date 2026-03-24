Rebeka Ibrahima ar meitām drošības apsvērumu dēļ atgriežas Latvijā
19. martā islāmticīgajiem noslēdzās svētais gavēņa mēnesis ramadāns, ko ievērojusi arī pašmāju zināmākā musulmaniete – latviešu svarcelšanas zvaigzne Rebeka Ibrahima (dzimusi Koha). Viņa nupat nestabilās drošības situācijas dēļ Tuvo Austrumu reģionā kopā ar abām meitām pametusi Kataru un atgriezusies dzimtajā Ventspilī.
Drīz vien pēc tam, kad Rebeka Ibrahima janvāra vidū saņēma labākās sportistes balvu Ventspils sporta pārvaldes organizētajā ceremonijā "Gada atzinība sportā 2025", viņa ar abām meitām aizlidoja uz Kataru, kas ir dzimtā vieta svarcēlājas vīram, arī sportistam Moazam Mohamedam Ibrahimam. Bija plānots, ka tikai vasaras vidū Rebeka atgriezīsies trenēties Ventspilī, taču viņas plāni pēkšņi ir mainījušies. Iespējams, šādu lēmumu ģimene pieņēmusi Tuvo Austrumu saasinātā bruņotā konflikta dēļ.
Atbildot uz savu sekotāju jautājumu par to, kāda ir dzīve Katarā, svarcēlāja savā "Instagram" profilā pavēstījusi: “Tur ir lieliski! Man ļoti patīk tur dzīvot. Tur ir tik daudz skaistu un apbrīnojamu vietu, jauki cilvēki un ēdiens! Diemžēl pašreizējās situācijas dēļ tur nav pārāk droši uzturēties, tāpēc, Alhamdulillah (paldies Dievam), mēs izkļuvām un pārcēlāmies uz Latviju. Katara lieliski aizsargā savus pilsoņus, iedzīvotājus un viesus, bet mēs nekad nevaram zināt, kā situācija varētu saasināties, tāpēc labāk būt piesardzīgiem.”
Rebeka arī atklājusi, ka ļoti ātri, kad bijusi jau profesionālajā sportā, ir pieradusi pie biežās ceļošanas no vienas valsts uz otru un nu viņai vairs nepatīk ilgi uzturēties vienā vietā. Svarcēlāja kopš iepazīšanās ar savu vīru dzīvo starp divām valstīm – Latviju un arābu valsti Kataru.
Tā kā ramadāna noslēguma svētku Eid al-Fitr laikā Rebeka ir Latvijā, viņa tos īpaši nesvinēja: “Šeit nav tās noskaņas, un mājās pašlaik esmu tikai es ar bērniem.” Kāds svarcēlājas sekotājs interesējas, vai cilvēki no viņas ir attālinājušies, kopš viņa ir pieņēmusi šo reliģiju, uz ko sportiste atbild: “Patiesībā nemaz. Vismaz neviens neko nav parādījis.”
Ibrahima arī atklājusi, kā bijis 2024. gada vasarā, kad pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal atgriezusies sportā, atsākot treniņus dzimtajā Ventspilī: “Treniņu process ir ļoti līdzīgs, tikai sacensības rada nedaudz vairāk stresa un trauksmes, jo ir pagājis tik ilgs laiks.”
Vaicāta, kā viņai pašlaik veicas ar svarcelšanu, Rebeka saviem sekotājiem atbildējusi: “Viss ir kārtībā, ir nelielas atkāpes operāciju dēļ, bet, Inshallah (ja Dievs to vēlas), drīz atkal būšu uz pareizā ceļa.” Runājot par abu traumēto ceļgalu operācijām un kā pēc tām norit atveseļošanās, Rebeka atzinusi: “Alhamdulillah (paldies Dievam), viss ir kārtībā, jau veicu vingrinājumus, bet vēl neesmu pilnībā atguvusi formu.” Tieši tāpēc, ka nav pilnībā atveseļojusies, Rebeka Ibrahima šajā gadā notiekošajā Eiropas čempionātā svarcelšanā tomēr nepiedalīsies. Viņas ilggadējais teneris ir Eduards Andruškēvičs, par ko pati sportiste saka: “Vienīgais un neatkārtojamais treneris Eduards. Var droši apgalvot, ka es nevarētu atgriezties, ja viņš nepiekristu atkal būt mans treneris.”
Tāpat arī sportiste atklājusi, ka visu aizvadīto ramadāna mēnesi neesot izlaidusi treniņus, bet, lai būtu vieglāk un vairāk enerģijas, tos veikusi pēc Iftara, kas gavēņa laikā ir pirmā ēdienreize pēc saules norietēšanas.