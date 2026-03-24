“Mēs esam ļoti miermīlīgi cilvēki.” Svarcēlāja Rebeka Ibrahima aicina Latvijas iedzīvotājus būt atvērtākiem pret musulmaņiem
Pagājušajā nedēļā uzmanību piesaistīja notikumi Pļavniekos, kur Ramadāna noslēguma svinību laikā uz ielas pulcējās un lūdzās daudzi musulmaņi. Latvijas svarcēlāja Rebeka Ibrahima, kura pievērsusies islāmam, sociālajos tīklos aicinājusi sabiedrību izrādīt lielāku sapratni un pieņemšanu pret musulmaņu tautu.
Atsaucoties uz notikumiem Pļavniekos, Rebeka platformā “TikTok” norādīja, ka “šādas lūgšanas nav nekas bīstams”. Viņa uzsvēra, ka tiem, kuriem redzētais šķitis aizdomīgs vai pat dzīvību apdraudošs, kā tas bija lasāms vairākos komentāros, vispirms vajadzētu noskaidrot, kas īsti noticis, un tikai tad paust savu viedokli.
“Tā ir tikai lūgšana – tas nav nekas ļauns, nav ar nekādu ļaunu nodomu. Es neuzskatu, ka kādam vajadzētu justies apdraudētam. Es personīgi esmu pieņēmusi šo ticību, esmu musulmane un es esmu latviete, šeit arī dzīvoju, bet nevienam ļaunu nevēlu. Negribētu, lai cilvēki uzliek šo negatīvo saukli, ka visi musulmaņi ir slikti un ka mēs vēlam kaut ko sliktu. Zinu daudzas musulmaņu ģimenes Latvijā, mēs esam ļoti labvēlīgi cilvēki,” pauda Rebeka.
Viņa savā video norāda, ka cilvēki pieminot tautību un ticību, runājot par to, ka musulmaņi uzmācas jaunām meitenēm. Vienlaikus viņa uzsver, ka uzmākšanās nav pieņemama nekādos apstākļos — ne pret jaunām meitenēm, ne vecākām sievietēm, ne vīriešiem, ne bērniem.
“Taču es negribētu, lai viens, divi gadījumi, kad tas ir bijis konkrētas tautības un reliģijas cilvēks, tagad domātu, ka visi musulmaņi būtu slikti, visi dara sliktu un apdraud. Es noteikti varu teikt, ka visi tādi nav, un tas ir par jebkuru reliģiju un tautību.”
Ventspilī dzimusī Rebeka Ibrahima, agrāk zināma kā Rebeka Koha, pirms vairākiem gadiem tika uzskatīta par vienu no spožākajām Latvijas svarcelšanas jaunajām zvaigznēm. Viņas karjerā ir bronzas medaļas 2017. un 2018. gada pasaules čempionātos, kā arī Eiropas čempiones tituli 2018. un 2019. gadā svara kategorijā līdz 58 kilogramiem. 2016. gada Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs viņa izcīnīja ceturto vietu, no godalgas atpaliekot tikai par diviem kilogramiem.
2020. gadā sportiste daudzus pārsteidza, apprecoties ar Kataras sportistu Moazu Mohamedu Ibrahimu. Pēc tam viņa pārcēlās prom no Latvijas, pievērsās islāmam un noslēdza profesionālās sportistes gaitas, lai vairāk pievērstos ģimenes dzīvei.
Pēc pauzes viņa 2022. gadā atgriezās svarcelšanā un sacensībās pārstāvēja Kataru — sava vīra dzimteni. Savukārt 2025. gadā Rebeka paziņoja, ka starptautiskajā arēnā atkal startēs zem Latvijas karoga, vienlaikus saviem atbalstītājiem vēstot, ka viss labākais vēl ir priekšā.