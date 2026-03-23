Sporta zvaigznes
Šodien 15:14
Saderinājusies Latvijas kamaniņu braucēja Elīza Tīruma
Par saderināšanos pavēstījusi Latvijas kamaniņu braucēja Elīza Tīruma.
Sportiste atklāj, ka īpašais mirklis piedzīvots patiešām iespaidīgos apstākļos — bildinājums noticis 16 000 pēdu jeb aptuveni 4,9 kilometru augstumā virs zemes.
Ar priecīgajiem jaunumiem Elīza dalījusies sociālajā tīklā “Instagram”, kur publicējusi kopīgu selfiju ar savu mīļoto, pilotu Toniju Egertu. Pie ieraksta sportiste raksta: “16 000 pēdu virs zemes, un es teicu jā — uz mūžīgiem laikiem. Daži mīlas stāsti ir rakstīti zvaigznēs… mūsējais tikko pietuvojās tām vēl tuvāk.”
Abi ir attiecībās jau vairākus gadus, lai gan tās ilgstoši turējuši ārpus plašas publicitātes.