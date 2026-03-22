Jaunais Latvijas biatlonists Lozbers vēsturiskā debijā izcīna 23. vietu
Latvijas biatlonists Rihards Lozbers svētdien Norvēģijā Pasaules kausa biatlonā sezonas pēdējā, devītajā, posmā izcīnīja 23. vietu 15 kilometru sacensībās ar kopēju startu.
Latvijas sportists, kurš sestdien svinēja 17 gadu dzimšanas dienu, Pasaules kausa sacensībās ar kopēju startu piedalījās pirmo reizi un kļuva par vēsturē jaunāko šīs disciplīnas dalībnieku.
Uzvaru izcīnīja norvēģis Juhans Ūlavs Botns, kurš šāva precīzi, finišējot 37 minūtēs un 15,6 sekundēs. Pēc 3,7 sekundēm finišu sasniedza arī nekļūdīgi šāvušais vācietis Filips Navrats, bet 13,7 sekundes zaudēja francūzis Ēriks Pero, kurš mēroja divus soda apļus.
Lozbers neaizvēra divus mērķus pirmajā šaušanā guļus un vienu pēdējā šaušanā stāvus, uzvarētājam zaudējot divas minūtes un 25,2 sekundes. Nepilnu desmit sekunžu attālumā bija 18. vieta.
Pirmajā šaušanā guļus Lozbers pieļāva divas kļūdas un trasē atgriezās priekšā diviem no 29 konkurentiem. Pirms otrās guļus šaušanas latvietis pakāpās pozīciju augstāk (27.), šāva precīzi un pacēlās par vēl vienu vietu augstāk.
Pirmo šaušanu stāvus Lozbers sasniedza 25. vietā, arī šoreiz bija nekļūdīgs un trasē atgriezās jau 20. pozīcijā. Kā divdesmitais latvietis bija arī pirms pēdējās šaušanas, kurā kļūdījās vienu reizi. Pēdējo apli Lozbers sāka 23. vietā.
Nākamajos starpfinišos Lozbers bija 21. vietā, bet finišā spurtā piekāpās tuvākajiem sāncenšiem.
Pasaules kausa jaunākais dalībnieks Lozbers šajā posmā sprintā, startējot ar 91. numuru, izcīnīja 21. vietu, bet iedzīšanā finišēja 28. pozīcijā, sasniedzot labākos rezultātus no Latvijas biatlonistiem.
Šosezon sacensībās ar kopēju startu vienu reizi startēja Andrejs Rastorgujevs, kurš marta sākumā Somijā izcīnīja astoto vietu, bet Renārs Birkentāls janvārī Nove Mesto ierindojās 25. pozīcijā.
Mazo kristāla globusu masu starta nodrošinājis francūzis Ēriks Pero, kurš visās trīs šosezon aizvadītajās sacensībās ar kopējo startu ieņēmis tikai pirmo vai otro vietu.
Lielo kristāla globusu ar uzvaru visu disciplīnu kopvērtējumā jau bija nodrošinājis arī Pero.