Leģendārais golferis Taigers Vudss cietis avārijā; pēc tam apcietināts
Leģendārais golferis Taigers Vudss iekļuvis autoavārijā Džupiterailendā Floridā, kur viņš dzīvo.
Avārija notika īsi pēc plkst. 14.00, paziņoja Mārtina apgabala šerifa biroja amatpersonas. Varasiestādes norādīja, ka avārijā, kurā viens no auto apgāzās, bija iesaistīti divi transportlīdzekļi. Tiek ziņots, ka Vudss vadīja “Land Rover” un aizķēra pikapu, kas vilka nelielu piekabi. Sadursmes rezultātā Vudsa “Land Rover” apgāzās uz sāniem.
Kad notikuma vietā ieradās policija, Vudsam bija redzamas reibuma pazīmes. “Mūsu izmeklētāji, kas specializējas braukšanā reibumā, ieradās notikuma vietā. Un Vudsa kungs patiešām uzrādīja reibuma pazīmes,” apgalvoja Mārtina apgabala šerifs Džons Budensīks, piebilstot, ka Vudsam tiks izvirzītas apsūdzības par braukšanu reibumā, mantas bojāšanu un atteikšanos veikt likumā noteiktu pārbaudi.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka īsi pirms avārijas Vudss, šķiet, braucis haotiski.
“Mūsu izmeklēšanā noskaidrots sekojošais: īsi pirms plkst. 14.00 kravas auto ar augstspiediena tīrīšanas aprīkojumu, kas vilka nelielu piekabi, brauca un gatavojās nogriezties iebrauktuvē,” sacīja Budensīks. “Tas samazināja ātrumu un sāka nogriezties, kad šī transportlīdzekļa vadītājs spogulī ieraudzīja tumšas krāsas “Land Rover”, kas viņu lielā ātrumā apdzina. Precīzu ātrumu es nezinu.”
Viņš piebilda: “ “Land Rover” turpināja viņu apdzīt. Vadītājs redzēja, ka tas tuvojas, tāpēc mēģināja pavirzīties tuvāk ceļa malai. Taču tas ir šaurs, divu joslu ceļš, un šim augstspiediena tīrīšanas uzņēmuma darbiniekam nebija nomales, kur nobraukt. Kamēr viņš centās pavirzīties malā, “Land Rover” viņu apdzina un pēdējā brīdī strauji sagriezās, lai izvairītos no sadursmes, tomēr aizķēra piekabes aizmuguri, sasvērās uz sāniem un apgāzās uz vadītāja durvīm aiz kravas auto, kas tikko bija izvairījies no sadursmes.”
“Persona, kas vadīja šo “Land Rover”, spēja izlīst ārā pa pasažiera durvīm, un tika identificēta kā Taigers Vudss.”
Budensīks sacīja, ka Vudss sadarbojās, taču “nemēģināja sevi inkriminēt”. “Viņš bija uzmanīgs tajā, ko teica un ko neteica,” turpināja Budensīks.
Budensīks arī piebilda, ka Vudss nebija alkohola reibumā. “Vudsam tika veikts alkometra tests, un rezultāts bija trīs nulles, taču, kad pienāca laiks pieprasīt urīna analīzi, viņš atteicās, un tāpēc viņam ir izvirzīta apsūdzība par braukšanu reibumā,” viņš sacīja.
Avārijā Vudss nav guvis traumas, un viņš nogādāts apcietinājumā, kur saskaņā ar noteikumiem būs jāuzturas vismaz astoņas stundas.
Vudss tikai nesen bija atgriezies sacensību golfā pirmo reizi kopš Ahilleja cīpslas un muguras operācijām, kuru dēļ viņš izlaida visu 2025. gada PGA tūres sezonu. Viņš 24. martā piedalījās TGL finālturnīrā netālajā Palmbīčas Gardens, cerot startēt “Masters” turnīrā, kas sāksies 9. aprīlī.
Šī nav golfera pirmā avārija. Vudss 2021. gadā Kalifornijā gandrīz zaudēja kāju avārijā, kurā automašīna apgāzās, bet 2009. gadā viņš iekļuva vienas automašīnas avārijā, atpakaļgaitā izbraucot no sava piebraucamā ceļa mājās Orlando apkārtnē. Tāpat Vudss 2017. gadā Džupiterā tika aizturēts aizdomās par transportlīdzekļa vadīšanu reibumā.