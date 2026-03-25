Mēnesi pēc tam, kad hokeja spēles laikā viņa tēvs nošāva mammu, brāli un vectēvu, pusaudzis kaļ komandas triumfu Rodailendas štata čempionātā
Mēnesi pēc briesmīgās traģēdijas, kurā Kolins Dorgans hokeja spēles laikā zaudēja savu mammu, vecāko brāli un vectēvu, viņš īstā Pelnrušķītes stilā palīdzēja savam “Blackstone Valley” klubam pirmo reizi vēsturē izcīnīt Rodailendas štata vidusskolu 2. divīzijas čempionu titulu.
Blackstone Valley Schools hockey team's Colin Dorgan tied the game with 30 seconds left in the DII championship game. https://t.co/FA1zXJYt2z pic.twitter.com/HcOwwqCh8Z— NBC 10 WJAR (@NBC10) March 18, 2026
Finālspēlē pret “Lincoln” 18. martā “Blackstone Valley” atspēlējās no 0:2, Dorganam izlīdzinot rezultātu 30 sekundes pirms pamatlaika beigām. Uzvaras vārtus viņa komanda guva ceturtā pagarinājuma sākumā. Uzvaru Dorgans veltīja saviem ģimenes locekļiem, kurus apbedīja tikai dažas dienas iepriekš. Jaunietis atzina, ka joprojām jūt savējo mīļo klātbūtni. “Visu izslēgšanas spēļu laikā, pat šajā spēlē un pagarinājumos es patiesi savā sirdī un dvēselē jutu, ka viņi joprojām ir kopā ar mani,” viņš sacīja.
Dorgans žurnālistiem atzina, ka nebija pārliecināts, kā spēs atgriezties laukumā pēc briesmīgās traģēdijas, taču komandas biedri un vietējā sabiedrība viņu atbalstīja. Viena no komandas kaislīgākajām atbalstītājām finālspēlē bija nelaiķa brāļa līgava.
Ne mazāk dramatisks bija komandas ceļš uz finālu, kad Dorgans uzvaras vārtus pusfinālā guva otrajā pagarinājumā.
Komandas treneris Kriss Librici triumfu skaidroja vienkārši. Uz jautājumu, kā viņš var izskaidrot pēdējo nedēļu spēļu rezultātu, viņš atbildēja: “Eņģeļi.” Kolins Dorgans viņam piekrita: “Tieši tā, kā teica treneris,” norādot uz sirdi ar savu ģimenes locekļu iniciāļiem, kas šajā laikā bija uz visu komandas biedru krekliņiem.
2026. gada 16. februārī ASV satrieca apšaude Rodailendas štata Potaketā, kur “Dennis M. Lynch” arēnā skolēnu hokeja spēles laikā 56 gadus veca transsieviete Roberta Dorgano tribīnē nošāva Kolina Dorgana mammu Rondu, viņa 23 gadus veco brāli Eidenu, nāvējoši ievainoja viņa vectēvu Džeraldu, kurš nomira slimnīcā pēc nedēļas, un smagi sašāva viņa vecmammu Lindu. Kad strīda laikā Roberta izvilka šaujamieroci, Eidens ar savu ķermeni aizsedza mammu un mēģināja uzbrucēju atbruņot, par to samaksājot ar savu dzīvību. Kādam skatītājam izdevās uz brīdi viņu neitralizēt, un divi citi metās viņam palīgā, taču Robertai izdevās atbrīvot vienu roku un nošauties. Ar psihiskām problēmām sirgstošais slepkava gandrīz 30 gadus kā Roberts Dorgans bija precējies ar Kolina mammu, un plašsaziņas līdzekļos vēstīja, ka viņa dzimuma identitātes problēma bija viens no iemesliem, kādēļ 2020. gadā Ronda iesniedza laulības šķiršanas pieteikumu, un laulība tika šķirta 2021. gadā. Pirms slepkavības šī transpersona savā “X” kontā publicēja neskaitāmus naidpilnus vēstījumus.