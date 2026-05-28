Kanādas un Somijas hokejisti kļūst par pasaules čempionāta pirmajiem pusfinālistiem
Kanādas un Somijas vīriešu hokeja izlases ceturtdien kā pirmās nodrošināja vietu pasaules čempionāta pusfinālā.
Vēlāk ceturtdaļfinālos cīnīsies Latvija ar Norvēģiju un Šveice ar Zviedriju. Ceturtdaļfinālu uzvarētājas tiks izsētas, balstoties uz rezultātiem apakšgrupās, un veidos pusfināla pārus.
Kanāda ar rezultātu 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) pārspēja ASV.
Pusotru minūti pirms pirmās trešdaļas beigām Maklins Selebrīni vairākumā ar metienu pretī vārtiem panāca 1:0 kanādiešu labā. Otrā perioda vidū Dilans Holovejs pēc paša metiena bija pirmais pie atlēkušās ripas un raidīja to vārtos - 2:0.
Pamatlaika pēdējās divās minūtēs Konors Brauns un Sidnijs Krosbijs pa reizei iemeta ripu tukšos ASV izlases vārtos.
Džets Grīvss Kanādas izlases vārtos atvairīja visus 34 metienus, bet kanādieši pa Devina Kūlija vārtiem meta 38 reizes.
Tikmēr Somija ar rezultātu 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) bija pārāka pār Čehiju.
Mača astotajā minūtē Jese Puljujervi viduszonā pārtvēra ripu un pēc ieslidošanas zonā to piespēlēja Sakari Menninenam, kurš panāca 1:0 somu labā. Pirmās trešdaļas otrajā pusē pēc ātras pārejas uzbrukumā Antons Lundels nostiprināja Somijas izlases pārsvaru.
Otrā perioda otrajā minūtē pretuzbrukumā Kosta Helēniuss guva trešos vārtus somu labā. Trešdaļas vidū, čehiem spēlējot piecatā pret trīs pretiniekiem, Filips Hroneks ar spēcīgu metienu panāca 1:3.
Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas nepilnas piecas minūtes, pēc čehu kļūdas Lenni Hemēnaho panāca 4:1 somu labā.
Somijas izlases vārtsargs Justus Annunens tika galā ar 25 čehu metieniem, bet somi pa Josefa Korženārža vārtiem meta 28 reizes.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.
Pērn Zviedrijā un Dānijā aizvadītajās meistarsacīkstēs par pasaules čempioniem kļuva amerikāņi, kuri finālā pagarinājumā ar 1:0 pārspēja Šveici, bet cīņā par bronzu Zviedrija ar 6:2 sagrāva Dāniju. Latvijas hokejisti apakšgrupā izcīnīja trīs uzvaras un neiekļuva ceturtdaļfinālā, ierindojoties desmitajā vietā.
Pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā beigsies 31. maijā. Fribūra uzņem B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām notiks arī divi ceturtdaļfināla mači, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.