Valmiera valda basketbolā, Austrijas hokeja trenerim kauns, bet Latvija tikusi pie jauna talantīga sportista - aizejošā nedēļa sportā
Austrijas hokeja izlases galvenais treneris Rodžers Baders nav mierā ar attieksmi pret hokeju Austrijā.
Aizejošā nedēļa Latvijas sportā iekrāsoja gaidāmo hokeja pavasara trakumu, vēsturiskus panākumus guva talantīgā paukotāja Sofija Prošina, bet Latvijas kanoe airēšanas izlasi papildinās vēl viens ļoti talantīgs sportists. Ja visam nesanāca izsekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par to.

Latvijas hokeja izlase aizvadīja divas pārbaudes spēles ar Austriju, kurās dalīja uzvaras uz pusēm. Interesanti, ka pagājušajā pasaules čempionātā tieši austrieši aizlika Latvijai kāju priekšā cīņā par ceturtdaļfinālu. Ja mums abos mačos, kuros izlases spēlēja ne tuvu ne optimālajos sastāvos, jo līdz planētas meistarsacīkstēm ir vēl vairāk nekā mēnesis, “Xiaomi Arēna” bija teju pārpildīta, tad Austrijā spēli nemaz netranslēja. Par to liels kauns Austrijas izlases galvenajam trenerim Rodžeram Baderam.

Priecīgas vēstis pienāca, ka par paukotājas Sofijas Prošinas panākumiem, gan mūsu tenisistēm Bilijas Džīnas Kingas kausa izcīņā, kur, startējot bez līderēm, izdevās pārspēt gan Rumāniju, gan Norvēģīju, gan arī rallija “Kurzeme” rīkotājiem.

Dāvis Bertāns pagarinājis līgumu ar “Dubai” un paziņoja, ka šajā klubā tieši plāno noslēgt savu karjeru. Latvijas basketbola cienītāji cer, ka punkta likšana tik drīz nesekos un varbūt jaunākais no brāļiem Bertāniem varētu kādu spēli uzspēlēt paša atbalstītajā klubā “Valmiera/Glass”, kas nule triumfējuši Latvijas-Igaunijas basketbola līgā.

