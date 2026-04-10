Ar vēl vienu graujošu uzvaru Latvijas telpu futbolisti sasniedz nākamo Pasaules kausa kvalifikācijas kārtu
Latvijas vīriešu telpu futbola izlase piektdien Tirānā nodrošināja vietu 2028. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra nākamajā kārtā.
Latvijas izlase priekšsacīkšu kārtas otrajā mačā ar rezultātu 12:1 (5:1) pārspēja Kipru, izcīnot otro uzvaru divās spēlēs.
Spēles ievadā iegūto teritoriālo pārsvaru Latvijas izlase vārtos pārvērta pēc četrām ar pusi nospēlētām minūtēm, kad spēcīgi bumbu tīklā raidīja Andžejs Mickēvičs. Puslaika vidū Latvijas komanda īsā laikā pārsvaru nostiprināja - vispirms pēc Mika Babra sitiena pirmais pie vārtsarga atvairītās bumbas bija Renards Ūdris, bet brīdi vēlāk ātrajā pārejā meistarību nodemonstrēja Edgars Tarakanovs.
Turpinājumā Latvijas izlase panāca piecu vārtu pārsvaru, kad ar tālsitienu bumbu tukšos vārtos raidīja Andrejs Baklanovs, bet Tarakanova piespēli uz vārtu priekšu izmantoja Sergejs Motiļs. Realizējot izgājienu pret Raineru Mūrnieku, pretinieki vienus vārtus atguva.
Otro puslaiku Latvijas izlase sāka ar vairākiem vārtu guvumiem, divreiz izceļoties jau pirmajā minūtē un vēlreiz divas minūtes vēlāk - Baklanovs noslēdza saspēli ar sitienu tukšos vārtos, Viktors Kuļepovs bija precīzs pēc veiksmīga presinga, bet Tarakanovs izcēlās pēc stūra sitiena izspēles.
Devītos vārtus pēc vēl vienas stūra sitiena izspēles guva Artjoms Kozlovskis, bet puslaika vidū ātrais uzbrukums un Ūdra piespēle ļāva tukšos vārtos bumbu raidīt Vladam Rimkum. Turpinājumā 11. reizi bumba Kipras komandas vārtos nonāca pēc pašu spēlētāja pieskāriena, bet punktu uzvarai cīņas pēdējā minūtē pielika Ūdris.
Ceturtdien pirmajā spēlē latvieši ar 8:0 sagrāva Sanmarīno izlasi, bet Kipra ar 2:2 cīnījās neizšķirti ar Albāniju. Svētdien plkst. 21.30 Latvijas izlase spēkosies ar Albāniju.
Galvenais treneris Masimiljāno Bellarte sastāvā pulcējis spēlētājus no trīs pašmāju klubiem, kā arī komandām Itālijā un Beļģijā. Sastāvā ir 12 no nesenā Eiropas čempionāta finālturnīra dalībniekiem, kuriem pievienojušies Maksims Troickis, Emīls Atamaņukovs un Artjoms Kozlovskis. Pasaules rangā Latvija ieņem 52. vietu, Albānija ir 86. pozīcijā, Kipra seko 93. vietā, bet Sanmarīno atrodas 132. pozīcijā.
Kvalifikācijas priekšsacīkšu kārtu pārvarējušās komandas - katras grupas pirmo divu vietu ieguvējas - pamatkārtā pievienosies 24 UEFA koeficientu ranga labākajām komandām. No 24 priekšsacīkšu kārtas dalībniecēm Latvijas izlasei ir otrais labākais UEFA koeficientu ranga radītājs.
Pamatkārtā komandas tiks sadalītas grupās pa trim izlasēm katrā un aizvadīs divu apļu turnīru ar mājas un izbraukuma spēlēm, noskaidrojot 20 elites kārtas dalībnieces. Sadalītas grupās pa četrām komandām katrā, arī izšķirošajā Elites kārtā izlases sacentīsies divos apļos ar mājas un izbraukuma spēlēm.
Pasaules kausa finālturnīra rīkotāji 2028. gadā vēl nav nosaukti. Eiropu tajā pārstāvēs septiņas komandas, taču, ja par rīkotāju tiks izvēlēta kāda Eiropas valsts, kvalifikācijā tiks sadalītas tikai sešas ceļazīmes.
Šī gada janvārī Latvijas izlase Rīgā debitēja Eiropas čempionāta finālturnīrā, kur uzvarēja Gruziju, bet piekāpās vēlākajām bronzas spēles dalībniecēm Francijai un Horvātijai.
Latvijas izlases sastāvs:
vārtsargi - Rainers Mūrnieks, Igors Labuts (abi - "Riga");
universālie spēlētāji - Maksims Troickis, Vlads Rimkus, Viktors Kuļepovs, Artjoms Kozlovskis, Andžejs Mickēvičs, Renards Ūdris (visi - "Riga"), Sergejs Motiļs, Ņikita Jelagovs (abi - "Beitar"), Edgars Tarakanovs ("Anderlecht", Beļģija), Andrejs Baklanovs, Miks Babris (abi - "Genova", Itālija), Emīls Atamaņukovs ("Fossano", Itālija), Aleksandrs Kuļešovs ("Salaspils").