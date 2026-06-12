Atkal drāma Kambalu ģimenē: Olgai aizdomas, ka Kasparam ir cita
Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigžņu Kaspara un Olgas Kambalu ikdienā uzvirmojušas pamatīgas kaislības un savilkušies greizsirdības mākoņi.
Olgu jau ilgstoši urdījis jautājums par vīra nevēlēšanos sporta zāli apmeklēt divatā, un tagad viņa ir nonākusi pie konkrētiem secinājumiem. Viņas pārliecība ir skaidra – Kaspars uz treniņiem nedodas vienatnē, bet gan pavada laiku citas sievietes sabiedrībā. Šo šaubu dēļ viņa spītības vadīta pēkšņi atteikusies no ieceres kopā ar laulāto doties uz Lietuvu. Savas aizdomas Olga neuzskata par tukšu fantāziju, jo prātā uzaususi kāda pagātnes epizode. Reiz, nespējot sazvanīt laulāto, viņa sākusi tincināt Kaspara paziņas. “Piezvanīju viņa draugam, un draugs teica: "Nu, viņš ar Lauru aizbrauca." Es saku: "Ar kādu Lauru?" Viņš: "Nē, Lauris, draugs," atklāj Olga. Papildu dzinulis viņas aizdomām ir vīra regulārās runas par bārberšopa izveidi, kas viņai šķiet vairāk nekā aizdomīgi: “Tā vecene reklamē bārberšopu. Kas, es muļķe esmu?”
Turpretī Kasparam šķiet, ka sieva pēdējā laikā nemitīgi meklē kašķi. Viņš izmisīgi vēlas saprast, kas licis Olgai tik strauji pārdomāt par plānoto braucienu uz kaimiņzemes Krusta kalnu. Olga ar rūgtu smīnu sejā vien noteic: "Domā pats – neko. Vairs, laikam, neko. Viss." Vīrs tomēr neatlaidīgi cenšas izvilkt patiesos iemeslus, atgādinot, ka viņa taču tik ļoti gribējusi tur sarīkot gotiska stila fotosesiju.
Olga neatkāpjas, apgalvojot, ka viņas rīcībai ir nopietns pamats. Kaspars gan norāda, ka aizbildinājumus var atrast vienmēr, taču solījumi ir jāpilda. Olga retoriski atbild: “Man nav patīkami, es negribu. Situācija ir tāda, ka es negribu ar tevi... es neredzu... es ne bildes ar tevi "Instagram" gribu likt, neko. Priekš kam?” Kaspars cenšas taisnoties, sakot, ka sievai nav obligāti jāpublicē viņa attēli savā laika joslā, taču viņa var palīdzēt viņam, jo pašam nav piekļuves savam kontam tehnisku ķibeļu dēļ. Olga viņam rekomendē pašam tikt galā ar sava telefona problēmām: “Tu nevari? Tev vajag visu manu.” Viņa indīgi piebilst, ka Kaspara paziņu lokā ir gana daudz jomas speciālistu un digitālā satura veidotāju, kuri jau agrāk palīdzējuši ar video montāžu, tāpēc lai palīdzību meklē pie viņiem.
"Kāds tam sakars? Nu, okei, es tad braucu sataisīt velosipēdu un uz veloveikalu," sarunu pārtrauc Kaspars. Olga viņam neliek šķēršļus. Vīrietis piebilst, ka pats mājas apstākļos remontu veikt nevar instrumentu trūkuma dēļ, un vienlaikus painteresējas par sievas plāniem viņa prombūtnes laikā. Viņa strupi atbild, ka dosies uz sporta zāli.
Olga Kambala gatavojas fitnesa čempionātam
Olga Kambala 2021. gada pavasarī gatavojas fitnesa čempionātam.
Kaspars izmet piezīmi, ka ir gandarīts par viņas atgriešanos pie fiziskajām aktivitātēm. Lai gan šie sarkastiskie izteikumi Olgu redzami aizskar, Kaspars turpina: "Kad tev bija pēdējais treniņš, kurā tu biji?" Dzirdot strupu strupceļa atbildi, Kaspars ironiski atvainojas par savu ziņkāri. "Piedod, piedod, aizskāru!" viņš nosaka, uz ko Olga reaģē emocionāli: “Tu man dari sāpīgi. Es neteikšu, kā... brauc, taisi savu riteni.” Kaspars vien pasmejas, konstatējot, ka sieva kārtējo reizi noslēdzas un nepaskaidro savus pārmetumus. "Jā, jā, Džesika es esmu, kas vēl?" aizkaitināta ir Olga, piebilstot: "Tu arī attiecies pret mani tāpat, kā izturies pret viņu. Tāpēc tu visu laiku salīdzini." Šāds salīdzinājums Kasparu patiesi samulsina, jo viņa ieskatā nekas tamlīdzīgs nav ticis teikts.
Olgas Kambalas erotiskā fotosesija
Sportista Kaspara Kambalas sievas fitnesa entuziastes Olgas Kambalas erotiskā fotosesija.