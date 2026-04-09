Dāvis Bertāns atklāj, kur noslēgs karjeru un lielākās atšķirības starp NBA un Eirolīgu
Latviešu basketbolists Dāvis Bertāns pēc izcīnītās uzvaras ULEB Eirolīgas ietvaros pār Kauņas "Žalgiris" lakoniski atklājis, kur plāno noslēgt spēlētāja karjeru.
33 gadus vecais Dāvis Bertāns pēc astoņām sezonām Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) pirms 2024./2025. gada sezonas lēma pievienoties ambiciozajai Dubaijas komandai, kas šajā sezonā debitē ULEB Eirolīgā.
7. aprīlī latvietis ar "Dubai" viesojās pie Kauņas "Žalgiris", ceturtajā ceturtdaļā pilnībā kontrolējot notikumus laukumā un izcīnot svarīgu uzvaru. Pašam Dāvim trīs realizēti tālmetieni un atrašanās laukumā izšķirošajos brīžos.
Sarunā ar "Basketnews.com" Bertāns nenoliedza, ka "Dubai" komandā plāno noslēgt savu sportista karjeru. Iepriekš viņš ar komandu vienojās par jaunu līgumu, taču tā termiņš netika atklāts. "Tas ir jautājums klubam, kāpēc līguma termiņš netika publiskots. Taču varu garantēt, ka savu karjeru noslēgšu kā Dubaijas kluba basketbolists." Bertāns norādīja, ka viņam un ģimenei ļoti patīk pilsēta un arī pats klubs.
"Ja tu man pajautātu pirms diviem gadiem, kad no NBA atgriezos atpakaļ, tad izskatītu visas iespējas Eirolīgā," uz jautājumu, vai nav izvērtējis variantus spēlēt tuvāk dzimtenei, atbildēja Bertāns. "Tajā brīdī visu komandu sastāvi bija jau nokomplektēti. Tāpēc pieņēmu lēmumu pievienoties Dubaijas komandai, palīdzēt augt tai kā komandai, palīdzēt ar savu pieredzi no NBA." Arī no Kauņas "Žalgiris" piedāvājums nav sekojis, taču, ja būtu, jaunākais no brāļiem Bertāniem to rūpīgi izvērtētu.
Pašam Bertānam šī ir atgriešanās Eiropas spēcīgākajā turnīrā pēc desmit gadu pauzes. No 2011. līdz 2016. gadam viņš šajā turnīrā spēlēja tādu komandu kā Belgradas "Partizan" un Vitorijas "Baskonia" rindās. "Līga kļuvusi globālāka. Tajā spēlē krietni vairāk amerikāņu," uz izmaiņām atbildēja Bertāns. "Kad es spēlēju pirms desmit gadiem, tad katrā komandā bija kādi divi vai trīs amerikāņi, bet visi pārējie pārsvarā eiropieši. Tagad komandas tērē lielas finanses, lai piesaistītu augsta līmeņa spēlētājus, tostarp bijušos NBA basketbolistus. Tā ir lielākā atšķirība, kas ļāvusi celties līmenim."
"NBA ir lielāka brīvība. Tur katra spēle nav ar tik lielu cenu, kā Eirolīgā," uz atšķirībām starp vecā kontinenta spēcīgāko turnīru un basketbola meku atbildēja Dāvis. "Tu zaudē vienu spēli Eirolīgā un vari būt ārpus izslēgšanas spēļu zonas. NBA regulārajam turnīram netiek pievērsta liela uzmanība. Pavisam noteikti NBA spēlēt ir vieglāk, šeit ir krietni fiziskāks basketbols."
Eirolīgas sezonā Dāvis Bertāns vidēji gūst 7,8 punktus ar 33,1% precizitāti no tālmetienu līnijas. Tāpat viņam 2,2 atlēkušās bumbas, 1,1 rezultatīvā piespēle. Savukārt Dubaijas komanda vēl cīnās par sezonas turpināšanu pārspēlēs. Divas kārtas līdz regulārā turnīra beigām tai bilance ir 19-17. Regulārajā sezonā vienībai vēl jāspēkojas pret Rolanda Šmita pārstāvēto Stambulas "Anadolu Efes", kam šī Eirolīgas sezona nav bijusi veiksmīga, kā arī "Valencia".