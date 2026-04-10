Šautriņas seko SOK pēdās un liedz transpersonām piedalīties sieviešu turnīros
Šautriņu mešanas regulators jeb DRA pieņēmis lēmumu liegt transpersonām startēt sieviešu turnīros, kuri tiek organizēti pēc to noteikumiem.
Arī ne visos šautriņu mešanas turnīros bijis ļauts piedalīties transpersonām. Tā, piemēram, amatieru organizācija Pasaules Dārtu federācija (WDF) 2025. gadā liedza transpersonām startēt sieviešu turnīros, bet tagad par līdzīgu lēmumu paziņojis DRA jeb šautriņu mešanas regulators. Pēc tā noteikumiem norit sacensības nozīmīgākajā organizācijā PDC (Profesionālā Dārtu korporācija), kā arī Modus "Super Series", "World Seniors Darts Tour" un citos pasaules rīkotos komerciālos šautriņu mešanas turnīros.
Pēc atjauninātajiem noteikumiem turpmāk sieviešu sacensībās varēs piedalīties tikai bioloģiskais dzimums. Līdz šim gan dāmu vidū bija tikai viena transpersona - Noā-Lina van Leuvena, kura 2024. gadā kļuva par pirmo transpersonu, kas startējusi pasaules čempionātā. Uzzinot šo lēmumu, van Leuvena atklāja, ka nu karjera ir noslēgusies.
"Tikko saņēmu e-pastu un, izrādās, mana karjera ir beigusies. Ne tāpēc, ka pati tā izlēmu, bet gan nevarēšu vairs piedalīties turnīros. Ar katru dienu transpersonām kļūst aizvien grūtāk eksistēt. Ja domājiet, ka šis lēmums mani apturēs, tad tā nenotiks," viņa atklāja. Lai arī van Leuvena ar šo lēmumu nevar startēt profesionālos turnīros jeb PDC rīkotajos, ir dažādi citi šautriņu mešanas turnīri, kuri netiek rīkoti pēc regulatora noteikumiem.
Šautriņu mešanas regulators savā lēmumā norādījis, ka aicina visus, neatkarīgi no dzimuma, piedalīties atklātajos turnīros. Pieņemtais lēmums bijis pēc konsultācijām ar juristiem, turklāt talkā nācis Lielbritānijas Augstākās tiesas lēmums, ka juridiskii atļautā sievietes definīcija ir uzskatāma pēc bioloģiskā dzimuma.