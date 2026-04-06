NBA vienība Čikāgas "Bulls" atlaidusi lietuvieti Artūru Karnišovu, kas ieņēma basketbola operāciju viceprezidenta amatu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Čikāgas "Bulls" pirmdien atlaidusi basketbola operāciju viceprezidentu Artūru Karnišovu un ģenerālmenedžeri Marku Eversliju.
Gan Karnišovs, gan Everslijs darbu Čikāgas komandā sāka 2021. gadā, aizvadot savos amatos sešas sezonas, kurās "Bulls" iekļuva izslēgšanas spēlēs tikai vienu reizi.
"Šādi lēmumi nekad nav viegli, jo īpaši tad, ja tie skar cilvēkus, kurus mēs cienām gan personīgi, gan profesionāli," paziņojumā norādīja "Bulls" īpašnieks Maikls Reinsdorfs.
"Mēs esam pateicīgi par viņu darbu, ko viņi ieguldījuši pēdējo sešu gadu laikā. Tajā pašā laikā mums nav bijis tāds panākums, kādu mūsu fani ir pelnījuši, un mana atbildība ir doties jaunā virzienā," viņš turpināja.
Pēc basketbolista karjeras beigām Karnišovs NBA strādājis arī Hjūstonas "Rockets" un Denveras "Nuggets", kurā pildīja ģenerālmenedžera pienākumus nepilnus trīs gadus pirms pievienošanās "Bulls" organizācijai.
Savukārt Everslijs pirms kļūšanas par "Bulls" ģenerālmenedžeri strādāja Toronto "Raptors", Vašingtonas "Wizards" un Filadelfijas "76ers".
"Bulls" ar bilanci 29-49 Austrumu konferencē atrodas 12. pozīcijā un vairs nevar iekļūst izslēgšanas spēlēs, nekvalificējoties "play-off" ceturto sezonu pēc kārtas.