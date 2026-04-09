Austrijas hokeja izlases trenerim kauns, ka uzvaru pār Latviju pārbaudes spēlē netranslēja dzimtenē
Pēc uzvaras pār Latviju pārbaudes spēlē pirms 2026. gada pasaules čempionāta hokejā Austrijas izlases treneris Rodžers Baders izteica nožēlu, ka panākums nav ticis translēts dzimtenē.
Jau ziņots, ka trešdien, 8. aprīlī, Latvijas hokeja izlase ar zaudējumu 3:4 pret Austriju uzsāka gatavošanos 2026. gada pasaules čempionātam hokejā. Līdz 29. minūtei austrieši izvirzījās vadībā ar 3:0, ko Harija Vītoliņa trenētā komanda atspēlēja, taču viesi ātri vien atguva vadību. Četrus vārtus Austrija guva tikai ar izpildītiem 14 metieniem.
"Tas bija fantastisks mūsu komandas sniegums," pēc panākuma Austrijas Hokeja federācijai teica galvenais treneris Rodžers Baders. "Kauns, ka Austrijā neviens šo spēli neredzēja," turpināja speciālists, tādā veidā kritizējot, ka dzimtenē nekur nav bijusi pieejama translācija. "Visu spēli nospēlējām ar četrām maiņām. Spēlējām kā komanda, arī vārtsargs aizvadīja labu spēli. Kopumā tā bija ātra un līdzīga spēle, ko pierāda arī rezultāts uz tablo."
Baders atklāja, ka arī šodien jeb 9. aprīlī gaidāmajā spēlē viņa vadītā izlase vēlas demonstrēt augsta līmeņa hokeju. "Sagaidām vēl vienu labu atmosfēru. Sagaidāms, ka arēna būs izpārdota ar 10 tūkstošiem fanu. Vēlamies atkal pārsteigt un spert nākamo soli mūsu sagatavošanās procesā," teica Baders.
Viņa kolēģis Harijs Vītoliņš no Latvijas hokeja izlases pēc zaudējuma uzsvēra kvalitātes trūkumu. "Tas, kas visvairāk krita acīs, ir kvalitāte," zaudējuma iemeslus skaidroja galvenais treneris. "Metienu kvalitāte, piespēļu kvalitāte un ripas uzņemšanas kvalitāte. Tas mums līdz galam neļāva izmantot tos momentus, kas mums bija." Vītoliņš arī piebilda, ka daudzi no izlases kandidātiem ilgāku laiku nav spēlējuši, kas bijis jūtams laukumā. Tāpat sastāvā ir vairāki jaunie spēlētāji, kuri nav raduši spēlēt pie tik pilnām tribīnēm, kas arī ietekmējis viņu spēli. Galvenais treneris uz ceturtdienas spēli izmaiņas sastāvā nesolīja, bet norādīja, ka iespējamas izmaiņas virknējumos.
Latvijas izlase pārbaudes spēļu ciklu sāk ar zaudējumu Austrijai ar rezultātu 3:4. 🏒💥 Jau rītvakar abas komandas tiekas atkārtoti. 🇱🇻 pic.twitter.com/HmZ8Ep7y71— Go3 Sport (@Go3SportLatvija) April 8, 2026
Pirmo spēli klātienē gan nenoraudzījās 10 tūkstoši līdzjutēju kā norādījis Austrijas treneris. Kā redzams Latvijas Hokeja federācijas piedāvātajā protokolā, tad to klātienē apmeklēja 8642 līdzjutēji. Pēc spēlēm pret Austriju vēl gaidāmas pārbaudes cīņas pret Dāniju, Somiju, Slovākiju (izbraukumā) un Norvēģiju savu skatītāju priekšā. 2026. gada pasaules čempionāts hokejā Cīrihē un Fribūrā, Šveicē no 15. līdz 31. maijam. Latvijas hokejisti A grupā spēlēs pret olimpisko čempioni ASV, Šveici, Somiju, Vāciju, Austriju, Ungāriju un Lielbritāniju.