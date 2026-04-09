"Riga" 3, Džozefs Oloko Ede 3! Čempione trīs reizes nenosargā vadību pret "Tukums 2000"
Pagājušās sezonas čempione "Riga" ceturtdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas piektās kārtas mačā trīs reizes nenosargāja pārsvaru un mājās cīnījās neizšķirti 3:3 (2:1) ar "Tukums 2000", viesiem visus trīs vārtus gūstot Džozefam Oloko Edem.
Pēc spēlētām 30. minūtēm mājiniekus vadībā izvirzīja Paulo Godinjo. Tuvojoties pirmā puslaika izskaņai rezultātu izlīdzināja Ede, taču puslaika pēdējā minūtē Renārs Varslavāns atjaunoja rīdziniekiem vienu vārtu pārsvaru.
Otrā puslaika sākumā Tukuma futbolisti tika pie 11 metru soda sitiena, kuru precīzi izpildīja Ede, vēlreiz panākot neizšķirtu.
Turpinājumā Režinaldu Ramiriss atguva "Riga" pārsvaru, tomēr mača izskaņā Ede trešo reizi raidīja bumbu mājinieku vārtos, rezultātam kļūstot 3:3.
Jau ziņots, ka dienas pirmajā spēlē "Super Nova" viesos ar 1:0 pārspēja "Grobiņu".
Otrdien kārtas ievadā "Daugavpils" mājās ar 2:1 apspēlēja "Ogre United", bet trešdien "Auda" viesos ar 2:1 uzveica "Liepāju" un RFS izbraukumā ar 1:0 bija pārāka pār "Jelgavu".
Pēc piecām spēļu kārtā "Audai" un RFS ir pa 12 punktiem, "Super Nova" un "Riga" ir desmit punkti, "Grobiņai" ir septiņi punkti, "Liepājai" un "Daugavpilij" - pa sešiem, četrus punktus iekrājusi "Jelgava", trīs punkti ir "Tukums 2000" komandai, bet vienu guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
