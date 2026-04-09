Ikgadējā maratona organizatori vēlas Rīgu padarīt par vienu no pieprasītākajiem skriešanas galamērķiem Eiropā
"Rimi" Rīgas maratona organizatori pieteikuši mērķi nākamo četru gadu laikā padarīt Rīgu par vienu no desmit pieprasītākajiem skriešanas galamērķiem Eiropā.
Pasākums, kas 16. maijā un 17. maijā norisināsies Rīgas ielās, šogad plāno pulcēt vairāk nekā 40 000 dalībnieku no vismaz 110 valstīm. Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) preses konferencē norādīja, ka pilsēta ir gatava uzņemt maratonu un šis pasākums sniedz būtisku pienesumu gan ekonomikai, gan sabiedrībai. Pēc viņa teiktā, maratons veicina tūrisma attīstību, palielina pilsētas starptautisko atpazīstamību un popularizē veselīgu dzīvesveidu, tostarp jauniešu vidū. Politiķis uzsvēra, ka maratona laikā Rīga uz divām dienām kļūst par skriešanas galvaspilsētu, un pasākuma ekonomiskais pienesums mērāms vairākos miljonos eiro, īpaši viesmīlības un tūrisma nozarē.
Pašvaldība maratonu atbalsta ar līdzfinansējumu, kas šogad sasniedz 300 000 eiro. Kleinbergs norādīja, ka šis ieguldījums sniedz skaidru atdevi, vienlaikus veicinot arī sporta tūrismu. Aprēķini liecina, ka pēdējo trīs gadu laikā maratons radījis aptuveni 41 miljonu eiro ekonomisko pienesumu, no kura lielākā daļa - vairāk nekā 33 miljoni eiro - piesaistīti no ārvalstīm.
Savukārt maratona organizators Aigars Nords uzsvēra, ka pasākuma attīstības pamatā ir unikāla sporta, kultūras un pilsētvides kombinācija. Viņš norādīja, ka Rīga konkurē nevis ar dalībnieku skaitu, bet ar piedāvāto pieredzi, apvienojot tautas sportu ar Latvijas kultūru, mākslu un ģimenisku atmosfēru. Rīkotāji izceļ arī augsto ārvalstu dalībnieku īpatsvaru - pēdējos gados maratonā pārstāvētas vairāk nekā 130 valstis, un šajā ziņā Rīga jau šobrīd ir līdzvērtīga vairākām lielajām Eiropas pilsētām.
Pēc Norda sacītā, Rīgas maratons patlaban ir vienīgais šāda veida notikums, kur vienā nedēļas nogalē iespējams piedalīties vairākās augsta līmeņa distancēs. Tāpat viņš uzsvēra, ka Rīgas trase jau iepriekš bijusi vieta augsta līmeņa rezultātiem un rekordu sasniegšanai, un nākotnē plānots turpināt darbu pie jaunu sportisko sasniegumu piesaistes. Vienlaikus maratona attīstībā akcentēti ilgtspējas un kultūras jautājumi. Rīkotāji norādīja, ka dalībniekiem vienreizlietojamu suvenīru vietā tiek piedāvāti kolekcionējami dizaina priekšmeti ar Latvijas mākslas elementiem. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju uzsākts četru gadu medaļu cikls, kur katra gada medaļa veidos vienu burtu no vārda "Rīga". Šogad medaļu rotās mākslinieka Borisa Bērziņa darbs.
Pasākuma programmā paredzētas dažādas distances un aktivitātes. Sestdien, 16. maijā, notiks Bērnu dienas skrējieni, jūdzes distance un citas aktivitātes, tostarp iekļaujošā maratona pasākumi. Savukārt svētdien, 17. maijā, notiks maratona, pusmaratona, 10 un sešu kilometru skrējieni, kā arī stafetes. Maratona laikā dalībniekiem būs pieejams bezmaksas sabiedriskais transports, uzrādot dalībnieka numuru. Pasākuma organizēšanā iesaistīti arī vairāki partneri, nodrošinot gan treniņu iespējas, gan kultūras un izklaides programmu skrējiena trasē.
Kā ziņots, maratons Rīgā notiek kopš 1991. gada. "Rimi Rīgas maratons" Latvijas galvaspilsētā ik gadu pulcē desmitiem tūkstošu skrējēju no visas pasaules. Visām "Rimi Rīgas maratona" distancēm piešķirtas Pasaules vieglatlētikas savienības kvalitātes zīmes, bet maratonam un jūdzes distancēm ir arī Latvijas čempionāta statuss.
