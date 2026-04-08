Vēsturisks sasniegums: Sofija Prošina kļūst par pasaules čempioni paukošanā junioriem
Latvijas paukotāja Sofija Prošina Brazīlijā notiekošajā pasaules čempionātā junioriem kļuva par zelta medaļas ieguvēju paukošanā ar špagu.
Līdz ar to Prošina kļuvusi par pirmo paukotāju no Latvijas, kura izcīnījusi zeltu pasaules čempionātā šajā sporta veidā.
Lai izcīnītu nozīmīgo panākumu, bija jācīnās augstā konkurencē, ziņo Latvijas Paukošanas federācija. 169 dalībnieču vidū Prošina dominēja jau no grupas cīņām, vēlāk nezaudējot arī izslēgšanas spēlēs. Pusfinālā Prošina ar 10:9 pieveica Kanādas paukotāju Rujenu Ksaju, bet finālā ar 15:7 visai pārliecinoši pieveica Šveices paukotāju Magdu Lounu Maigu.
Riodežaneiro notiekošajā junioru un kadetu pasaules čempionāts paukošanā pulcēja gandrīz 1750 sportistus no vairāk nekā 70 valstīm. Deviņu dienu laikā tika sadalīti 18 pasaules čempionu tituli.
Sofija Prošina šis nav pirmais nozīmīgais karjeras panākums 2026. gadā. Februāra beigās viņa kļuva par Eiropas junioru čempioni. Toreiz cīņā par iekļūšanu finālā viņa ar 15:7 uzvarēja igaunieti Jūliju Trinovu, bet finālā ar 15:13 bija pārāka pār ukrainieti Annu Maksimenko.