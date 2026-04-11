NND/RJTC florbolistes otro reizi kļūst par Latvijas čempionēm
NND/RJTC florbolistes sestdien Rīgā otro reizi izcīnīja Latvijas čempioņu titulu.
Finālā NND/RJTC ar rezultātu 5:4 (1:2, 1:1, 3:1) pārspēja Latvijas titulētāko komandu Kocēnu "Rubeni" un atkārtoja 2024. gadā iespēto.
Mača otrajā minūtē abas komandas apmainījās vārtu guvumiem - vispirms 1:0 rīdziniecēm panāca Loreta Nemiro, bet turpinājumā rezultātu izlīdzināja Simona Grāpēna. Perioda otrajā pusē pēc Ievas Jetes Jansones metiena vadību pārņēma "Rubene".
Otrajā trešdaļā gūtiem vārtiem apmainījās Anna Mūrniece un Grāpēna, bet trešā perioda sestajā minūtē 3:3 panāca Marta Reke. Līdz trešdaļas vidum Nemiro un Mūrniece nostiprināja rīdzinieču vadību, bet vēlāk 4:5 panāca Zane Darša.
Mūrniece maču noslēdza ar trīs rezultativitātes punktiem.
Sieviešu turnīrā bronzas spēle tika aizvadīta piektdien, "Ķekava"/"Latvijas Mediji" komandai ar 5:4 pārspējot Cēsu "Lekrings" florbolistes.
Pērn savu 16. titulu izcīnīja "Rubene", kas finālā ar 7:1 pārspēja NND/RJTC.