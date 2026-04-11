"Celtics" atkārto NBA rekordu realizētajos tālmetienos
Bostonas "Celtics" basketbolisti piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā realizēja 29 tālmetienus un atkārtoja līgas rekordu.
Bostonieši mājās ar rezultātu 144:118 (44:25, 38:26, 34:31, 28:36) pārspēja Ņūorleānas "Pelicans", nodrošinot otro vietu Austrumu konferencē.
"Celtics" vienā spēlē tik daudz tālmetienu realizēja arī 2024. gada oktobrī, kad komandu pārstāvēja arī Kristaps Porziņģis. Tāpat 29 tālmetienus vienā mačā realizēja Memfisas "Grizzlies" basketbolisti šī mēneša sākumā un Milvoki "Bucks" spēlētāji 2020. gada decembrī.NBA rekordu "Celtics" atkārtoja vienu minūti un 20 sekundes pirms pamatlaika beigām, kad precīzs bija Ugo Gonsaless.
Turpinājumā mājiniekiem bija vēl dažas iespējas uzlabot rekordu, taču tika pieņemti lēmumi grozam uzbrukt citādos veidos.
Bostoniešiem šajā spēlē 24 punktus guva Sems Hauzers, 23 punkti bija Džeilenam Braunam, kurš arī pieļāva septiņas kļūdas, bet 21 punktu guva un desmit rezultatīvas piespēles atdeva Peitons Pričards.
"Pelicans" vienībā 36 punktus guva Džeremaija Fērss, kamēr 25 punkti un 11 bumbas zem groziem bija Derikam Kvīnam.
Ņūorleānas komanda Rietumu konferencē ir 11. pozīcijā un pēc pamatturnīra noslēgs sezonu.