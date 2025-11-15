"Tie vārdi mani nevis salauza, bet norūdīja": Sabīne Berezina par vēstuli, kas atvēra acis
Dziedātāja Sabīne Berezina šobrīd dzīvo mierā ar sevi - viņa ir brīva, pārcēlusies uz Rīgu, audzina dēlu un aktīvi muzicē. Pēc šķiršanās atguvusi līdzsvaru un sirdsmieru. “Nebija pa ceļam,” Sabīne saka ar pārliecību. “Labāk būt laimīgiem katram savā ceļā nekā nelaimīgiem kopā bērna dēļ.”
Šodien viņa runā mierīgi, bet patiesi – kā cilvēks, kurš piedzīvojis daudz un iemācījies dzīvot bez maskām. Tomēr viņas atmiņā joprojām spilgti palicis viens notikums, kas savulaik lika raudāt pat aizskatuvē.
Vēstule, kas norūdīja
Sabīnei toreiz bija tikai 22 gadi, viņa bija viena no spilgtākajiem talantiem televīzijas šovā "O!Kartes skatuve", kurā kameras sekoja viņas katram solim – gan aizkulisēs, gan mēģinājumos.
Sabīne Berezina šova „OKartes skatuve” trešajā koncertā
Viss bija publiski, katra emocija tika fiksēta. Tieši tajā laikā viņa saņēma vēstuli, kas kļuva par vienu no sāpīgākajiem pārbaudījumiem viņas dzīvē. Aploksne bija vienkārša, bez atpakaļadreses, un, to atverot, Sabīne bija šokā. Iekšā bija neliela, dzeltenīga papīra lapa, kurā teksts ar saraustītu rokrakstu, kas bija redzami rakstīts ar trīcošu roku. Tinte bija nedaudz izplūdusi, papīrs smaržoja pēc mitruma – kā no veca skapja… Uz tās bija tikai viens teikums: “Kaut tu mūžam būtu piekalta gultai.”
Sabīne toreiz esot sastingusi. “Es nespēju noticēt, ka kāds vispār spēj ko tādu novēlēt,” viņa atceras. Tobrīd viņa bija kameru priekšā, tāpēc nereaģēja publiski, jo visa ikdiena tika filmēta. “Es nedrīkstēju parādīt, cik ļoti tas mani aizskāra. Bet, kad kameras izslēdza, es raudāju.” Šie vārdi viņu dziļi ievainoja. “Tagad saprotu, ka tā bija robeža, aiz kuras sākās mana īstā dzīve un mana iekšējā izturība,” saka Sabīne. “Tie vārdi mani nevis salauza, bet norūdīja. Tie iemācīja man noticēt sev un neļaut ļaunumam mani apstādināt.” Viņa atzīst, ka šī vēstule viņai atvērusi acis – ne visi smaidi ir patiesi, un ne visi, kas tevi redz televīzijā, vēl tev labu.
Sabīnes Berezinas dziesmas "Ne tāpat vien" videoklipa filmēšana
Sabīnes Berezinas dziesmas "Ne tāpat vien" videoklipa filmēšanas aizkulises.
Emocionāla, kā jau īsts Vēzis
Pēc horoskopa Sabīne ir Vēzis, un viņa pati uzskata – tas daudz izskaidro. “Vēžiem viss notiek caur sirdi – gan sāpes, gan prieks,” viņa smej. “Es visu izjūtu ļoti dziļi. Kad raudu, tad pa īstam, bet pēc tam atkal ceļos un eju tālāk.” Tieši šī jūtīgā daba esot padarījusi viņas jauno mūziku vēl atklātāku. Sabīne ir patiesi laimīga par savu jauno dziesmu "Cīņa pret vētru", kas pretendē uz "Muzikālo banku 2025". “Katram dzīvē pienāk brīdis, kad gribas apstāties un padomāt – kas ar mums ir noticis, ko esam piedzīvojuši, kas neļauj aizmirsties... kā vēji kliedz,” saka Sabīne. “Tieši šādiem vārdiem es raksturoju šo dziesmu – tā ir mana saruna ar dzīvi un mans iekšējais spēks.” Dziesma atklāj to, ko viņa jutusi un pārdzīvojusi, un Sabīne uzsver, ka pēc katras vētras atkal uzspīd saule.
Jauns sākums
Savā 35. dzimšanas dienā Sabīne pieņēma drosmīgu lēmumu – uzsākt solo karjeru, izdot savu albumu un radīt jaunu koncertprogrammu, kura priecēs jau pēc nepilna gada. “Esmu nogājusi garu ceļu. Ir bijis viss – uzplaukums, klusums, pārdzīvojumi un prieks. Tagad ir laiks darīt to, ko vienmēr gribēju – būt savas mūzikas autorei,” saka Sabīne. Ar lepnumu viņa stāsta par savu dēlu, kurš, šķiet, ir mantojis mātes muzikālo dzirksti. Zēns dzied līdzi dziesmām, jūt ritmu un jau tagad izrāda interesi par mūziku. Iespējams, ka tālākā nākotnē Sabīne kopā ar dēlu nodziedās kādu pašas sarakstītu dziesmu.