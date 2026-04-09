Ko darīs Verstapens? "Red Bull" plāno pamest viņa sacīkšu inženieris
Sagaidāms, ka Pirmās formulas komandu "Red Bull" pametīs Maksa Verstapena sacīkšu inženieris Džanpjēro Lambiaze, kurš pieņēmis piedāvājumu pievienoties konkurentei "McLaren". Iepriekš Verstapens atklāja, ka pametīs F-1, ja Lambiaze vairs nestrādās kā viņa inženieris.
"Sky Sports" ziņo, ka Lambiaze "McLaren" komandai pievienosies no 2028. gada. Līdz šim viņš strādājis kā Maksa Verstapena sacīkšu inženieris un bijis šajā amatā kopš Nīderlandes autosportista ienākšanas F-1, respektīvi, 2016. gada. Pēc Eidriena Ņūvija aiziešanas no "Aston Martin" komandas vadītāja amata tieši Lambiazem piedāvāja to pārņemt, no šīs iespējas viņam atsakoties. "McLaren" piedāvājums izrādījies vilinošāks, Lambiazem pieņemot sacīkšu inženiera vadītāja posteni.
Makss Verstapens savas karjeras laikā norādījis, ka F-1 nestrādāšot ar nevienu citu sacīkšu inženieri kā Lambiazi. "Esmu viņam teicis, ka strādāšu tikai ar viņu. Kad Lambiaze beigs, arī es beigšu. Jā, dažreiz viens pret otru esam strikti, taču es to vēlos. Viņam jāsaka man, kad esmu kretīns, un man tas pats jāsaka viņam." Kopš jaunajiem F-1 noteikumiem, par kuriem Verstapens nav sajūsmā, viņš nav izslēdzis Pirmās formulas pamešanu. Sezonas sākuma pauzē viņš jau izmēģinājis spēku citās šosejas sacensībās, startējot 24 stundu sacensībās. Tādas viņam paredzētas arī maija vidū Nirnburgringas trasē ar "Mercedes" automašīnu. Lambiazes lēmums var tikai pastiprināt runas par iespējamo Verstapena jaunu izaicinājumu meklēšanu ārpus F-1.
2026. gada sezonu četrkārtējais pasaules čempions sācis neveiksmīgi. Pirmo trīs posmu laikā viņam tikai 12 punkti, kas Verstapenu ierindo vien devītajā vietā pilotu kopvērtējumā. Pēc pirmajiem trijiem posmiem F-1 līderis ir jaunais Kimi Antonelli ar 72 punktiem, kam seko viņa komandas biedrs "Mercedes" vienībā Džordžs Rasels ar 63 punktiem. Trešo un ceturto vietu pašlaik ieņem "Ferrari" piloti, respektīvi, Šarls Leklērs (49 punkti) un Lūiss Hamiltons (41 punkts).
F-1 sezona atsāksies maija sākumā ar posmu ASV Maiami trasē. Aprīlī plānotie posmi Tuvajos Austrumos tur notiekošā militārā konflikta dēļ Irānā tika atcelti. Makss Verstapens kļuvis par F-1 čempionu no 2021. līdz 2024. gadam, līdz šim karjeras laikā triumfējot 71 "Grand Prix" posmā.