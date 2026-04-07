Kristaps Porziņģis atklāj, pie kā viņam visgrūtāk pierast Sanfrancisko
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis izvairīgi komentēja iespējamo karjeras turpināšanu Goldensteitas "Warriors", kā arī atklāja, pie kā viņam bijis visgrūtāk pierast Sanfrancisko.
Kristapam Porziņģim pēc šīs sezonas noslēdzas iepriekš ar Bostonas "Celtics" noslēgtais divu gadu līgums, kura ietvaros viņš ik sezonu pelnījis 30 miljonus dolāru.
Jauno sezonu sācis Atlantas "Hawks", maiņu darījumu laikā viņš nonāca Goldensteitas "Warriors", kuras rindās atguvis veselību un bijis pieejams komandai. Tas rezultējies ar uzlabotu sniegumu laukumā - 13 spēlēs 23,5 minūtēs laukumā viņam 16,8 punkti, piecas bumbas zem groziem, 2,5 rezultatīvās piespēles un 1,2 bloķēti metieni.
Pēc šīs sezonas Porziņģis, kuram iepriekšējās laikā atklāja Porziņģim POTS (posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms), kas, neārstēts, var izraisīt stipru nogurumu vai reiboni, kļūs par neierobežoti brīvo aģentu. Kamēr Ziemeļamerikas apskatnieki lēš par viņa potenciālo palikšanu Goldensteitā, taču par finansiāli elastīgākiem noteikumiem, pats latvietis palikšanu Sanfrancisko pagaidām komentējis izvairīgi.
"Ir grūti ko pateikt. Jā, tas izklausītos labi no manas puses, ja teiktu, ka gribu palikt šeit un tā tālāk. Realitāte gan ir tāda, ka man šī sezona galīgi nav izdevusies. Es knapi esmu demonstrējis, uz ko esmu spējīgs. Līdz ar to man jāredz, kas būtu piedāvājumā," par iespējamo karjeras turpināšanu Kalifornijā teica latvietis.
"Es vispirms vēlos atgriezties sakarīgā sportiskajā formā. Pie tā šobrīd strādāju. Un tikai tad skatīšos uz savām iespējām, neuzliekot sev pārāk lielu spiedienu," par potenciālo nākotni Goldensteitā teica Porziņģis, kurš atklājis faktu, kas viņam pagaidām licies pilsētā sarežģīts.
"Komanda ir lieliska, organizācija ir fantastiska un pilsēta ļoti jauka. Vienīgais, kas ir pārāk daudz, ir laika starpība ar Eiropu - desmit stundas. Visādi citādi savu laiku šeit esmu izbaudījis," par pirmajiem mēnešiem Sanfrancisko teica Porziņģis. Līdz šim viņš karjerā biežāk spēlējis Austrumu konferences komandās, kurām ar Eiropu ir ap septiņu stundu starpība, savukārt Dalasā tās bija astoņas stundas.
Goldensteitas "Warriors" ar 36 uzvarām 78 spēlēs ieņem desmito vietu Rietumu konferencē un jau ir garantējusi vietu pārspēlēs.