Mārcis Ošs pārliecinoši tiek atzīts par Latvijas futbola virslīgas marta labāko spēlētāju
Martā Ošs kopā ar "Super Nova" aizvadīja trīs spēles, kurās "Super Nova" futbolisti pārspēja "Tukums 2000", cīnījās neizšķirti ar "Jelgavu" un piekāpās "Audai".
34 gadus vecais aizsargs visās trīs spēlēs devās laukumā komandas sākumsastāvā un izcēlās ar trīs precīziem sitieniem. Viņš guva divus vārtus uzvarā pār "Tukums 2000", kā arī vēl vienu reizi pārspēja "Audas" vārtsargu.
Pēc aizvadītām trīs spēļu kārtām Ošs ar trīs gūtiem vārtiem bija labākais vārtu guvējs.
Mēneša labākā spēlētāja balvai tika nominēti arī RFS spēlētāji Jānis Ikaunieks un Stefans Paničs, Iļja Korotkovs no "Liepājas" un "Grobiņas" pārstāvis Dāvids Družiņins. Balsojumā Ošs saņēma kopā 43 punktus, kamēr Ikaunieks ar 29 punktiem ierindojās otrajā pozīcijā.
Mēneša labākā spēlētāja kandidātus nosaka Latvijas Futbola federācijas (LFF) Treneru padome un biedrība "Latvijas Futbola virslīga", bet balsojumā piedalās Latvijas sporta mediju pārstāvji, kā arī līdzjutēji "Facebook" un "Instagram" platformās.