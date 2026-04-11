FOTO: "Instagram"/DaigaZalite.
Slavenības
Šodien 15:03
Leģendārais hokejists Herberts Vasiļjevs ar sievu Daigu sagaida ģimenes pieaugumu
Leģendārais hokejists, tagad treneris Herberts Vasiļjevs ar sievu Daigu sagaidījis ģimenes pieagumu.
Daiga pasaulē laidusi abu pirmdzimto dēliņu, kurš nosaukts par Haraldu, liecina soctīklos publiskotā informācija. Hokejists Herberts un fotogrāfe Daiga apprecējās 2025. gada 14. aprīlī.
Herberts ir ilggadējais Latvijas hokeja izlases uzbrucējs, kurš četras sezonas aizvadījis arī NHL. Pēc sportista karjeras beigām kļuva par treneri un spēļu komentētāju.