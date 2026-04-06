Latvijā dzimušais Lielbritānijas airētājs un pikantu foto autors Klāss Francisks Rozentāls paziņojis, ka turpmāk pārstāvēs Latvijas izlasi
Latvijā dzimušais Lielbritānijas airētājs Klāss Francisks Rozentāls paziņojis, ka sacensībās vairs nepārstāvēs Lielbritānijas izlasi, jo tā saviem sportistiem neatļauj publiskot "pikantu saturu", kas palīdz sponsorēt viņu sporta gaitas. Iepriekš par šādu pārkāpumu no Lielbritānijas izlases tika izmests viņa brālis - airētājs Kurts Adams Rozentāls.
Olimpietis Klāss Francisks Rozentals paziņojis, ka pametis Lielbritānijas izlasi, lai turpmāk pārstāvētu Latviju. Viņš skaidroja, ka šādu soli sper, jo Lielbritānijas izlase aizliegusi sportistiem pelnīt naudu pieaugušo platformās. Rozentāls norādīja, ka viņš publicē šādu saturu, lai finansētu savu sportista karjeru, jo citi darbi, piemēram, bārmeņa darbs, būtiski traucē viņa treniņu grafikam.
Lai izvairītos no iespējamām sankcijām no Lielbritānijas sporta institūcijām, 20 gadus vecais sportists nolēmis pāriet uz Latviju, no kurienes nāk viņa ģimene.
Rozentals pauda, ka arvien vairāk sportistu nonāk situācijā, kur jāizvēlas starp finansiālu stabilitāti un iespēju piedalīties olimpiskajās spēlēs. Viņš uzsvēra, ka sācis veidot pikantu saturu, jo nesaņēma pietiekamu finansējumu no sporta federācijas, lai gan airēšanai veltījis visu savu dzīvi. Viņš norādīja, ka kanoe slaloma sportā viens olimpiskais cikls var izmaksāt no aptuveni 100 000 līdz 180 000 mārciņu, un, kā viņš atzina, apvienot darbu ar pilnvērtīgiem treniņiem bijis gandrīz neiespējami.
Jau ziņots, ka Klāsa brālis - kanoe airētājs Kurts Adamss Rozentāls pērn tika diskvalificēts par lidmašīnā filmētas seksuāla rakstura ainas publicēšanu savos sociālajos tīklos. Pērnā gada novemvembrī viņš izteica vēlmi pārstāvēt mātes dzimto Latviju un Latvijas Kanoe federācija (LKF) norādīja, ka pret šādu soli neiebilst.
Arī viņa brālis Kurts Adams Rozentāls piepelnās ar erotisku saturu
23 gadus vecais Kurts Adamss Rozentāls norādījis, ka nenožēlo to, ka Lielbritānijas izlase viņu diskvalificēja, paziņojot, ka no federācijas gadā saņēma tikai 21 000 dolāru, kamēr dažos mēnešos platformā nopelnīja vairāk nekā 130 000 dolāru. Arī viņa 20 gadus vecais brālis Klāss uzsver, ka nelielais atbalsts, ko saņem olimpiskie sportisti, daudzus piespiež meklēt papildu ienākumus citās vietās. Viņa gadījumā - pieaugušo platformās.
“Mans sapnis ir olimpiskās spēles,” viņš pauda sociālajos tīklos. “Sports ir daļa no manas identitātes, un es darīšu visu, lai savu sapni sasniegtu.”
Klāss atzinis, ka viņa izvēli - parstāvēt Latviju, ietekmējis arī ģimenes stāsts, īpaši mātes pūles nodrošināt viņiem labāku dzīvi. “Mana mamma ir smagi strādājusi, lai mēs ar brāli varētu atļauties nodarboties ar sportu. Viņa ir viens no spēcīgākajiem cilvēkiem, ko zinu,” viņš rakstīja.