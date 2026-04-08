Dāvim Bertānam precīzi metieni izšķirošajos brīžos, "Dubai" ar izcilu vienu ceturtdaļu pieveic Kauņas "Žalgiris"
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns otrdien ULEB Eirolīgas mačā izcēlās ar deviņiem punktiem un palīdzēja "Dubai" tikt pie panākuma.
"Dubai" viesos ar 77:65 (14:19, 10:15, 15:19, 38:12) apspēlēja Kauņas "Žalgiris" komandu. Uzvaru klubs izcīnīja ceturtajā ceturtdaļā, kuru sāka ar 14 punktu deficītu. Gūstot 38 punktus (trijās ceturtdaļās bija iemesti 39), Dubaijas komanda svinēja svarīgu uzvaru cīņā par sezonas turpināšanu Eirolīgā.
Bertāns spēlēja 16 minūtes un vienu sekundi un realizēja trīs no sešiem tālmetieniem. Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu un nopelnīja divas piezīmes, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu pieci. Visus punktus Bertāns guva ceturtajā ceturtdaļā jeb izšķirošajos brīžos - laikā, kad "Dubai" lauza spēles gaitu un izvirzījās vadībā.
Dubaijas vienībā rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Aleksa Avramovičs, kamēr mājiniekus no zaudējuma neglāba Mozess Raits, kurš iekrāja 15 punktus un sešas bumbas zem groziem.
"Dubai" ar 19 uzvarām 36 spēlēs turnīra tabulā atrodas 11. pozīcijā, bet Kauņas komanda ar bilanci 21-15 ieņem septīto vietu. Divas kārtas līdz regulārās sezonas beigām "Dubai" vēl cīnās par pārspēļu sasniegšanu - desmitajā vietā esošajai "Monaco" ir tikpat uzvaru, taču par vienu zaudējumu mazāk. Monako vienība savu 36. kārtas spēli vēl aizvadīs.
Citā mačā Stambulas "Fenerbahce" bez Artūra Žagara sastāvā izbraukumā ar 80:95 (17:25, 21:26, 18:24, 24:20) piekāpās Telavivas "Hapoel". Stambulas vienībā Veids Boldvins izcēlās ar 22 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm, kamēr uzvarētāju rindās Dens Oturu guva 23 punktus. "Fenerbahce" ar 23 panākumiem un 13 neveiksmēm ir vicelīdere, bet "Hapoel" ar 22 uzvarām atrodas ceturtajā vietā.
Vēl Vitorijas "Baskonia", Rodionam Kurucam traumas dēļ paliekot ārpus pieteikuma mačam, mājās ar 101:98 (28:36, 16:17, 40:19, 17:26) uzvarēja Telavivas "Maccabi". Vitorijas komandas labā 21 punktu guva Timotijs Luvavu-Kabarro. Viesu rindās ar 23 un 22 punktiem izcēlās attiecīgi Lonijs Volkers un Romans Sorkins. "Baskonia" ar 12 uzvarām 36 mačos ierindojas 18. pozīcijā, kamēr "Maccabi" ar bilanci 18-17 atrodas 12. vietā.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".