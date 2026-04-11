Porziņģis gūst 11 punktus "Warriors" zaudējumā "Kings" komandai
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien guva 11 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, Goldensteitas "Warriors" komandai piedzīvojot zaudējumu.
"Warriors" ar rezultātu 118:124 (27:32, 24:31, 38:19, 29:42) atzina Sakramento "Kings" pārākumu.
Porziņģis laukumā bija 25 minūtes un 52 sekundes, realizēja trīs no deviņiem divpunktu metieniem, vienu no trīs tālmetieniem un divus no trīs soda metieniem, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu, pieļāva četras kļūdas un tika pie divām piezīmēm."Warriors" ar Porziņģi laukumā iemeta par 11 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija pārliecinoši labākais rādītājs komandā.
Ar 30 punktiem rezultatīvākais "Warriors" komandā bija Brendins Pozjemskis, 17 punktus guva De'Entonijs Meltons, bet 11 punkti un piecas rezultatīvas piespēles bija Stefenam Karijam, kuram šī bija otrā spēle kopā ar Porziņģi.
Uzvarētājiem karjeras rezultatīvāko spēli aizvadīja Devins Kārters, kurš guva 29 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas. Maksimam Raino bija 23 punkti un deviņas atlēkušās bumbas, bet Dekvons Ploudens un Nike Klifords katrs guva pa 20 punktiem.
Vienu maču pirms pamatturnīra beigām "Warriors" ar 37 uzvarām 81 spēlē ieņem desmito vietu Rietumu konferencē. "Play-in" fāzē tai būs jāizcīna divas uzvaras, lai tiktos ar Oklahomasitijas "Thunder".
"Kings" ar 22 uzvarām 81 spēlē ir pirmspēdējā, 14. vietā Rietumu konferencē.