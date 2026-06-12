No 1. jūlija vecāku pabalstu neizmaksās par tiem bērniem, kuru dzīvesvieta ir noteiktās ārvalstīs
No 2026. gada 1. jūlija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), nosakot personas tiesības uz vecāku pabalstu, vērtēs bērna pastāvīgās dzīvesvietas valsti.
- kurš pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā;
- kuram ir piešķirts personas kods;
- kuram Fizisko personu reģistrā ir aktīvs statuss.
To nosaka grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.
Izmaiņas neattiecas uz Latvijā sociāli apdrošinātu personu, kuras bērns dzīvo citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā. Šajā gadījumā, tāpat kā līdz šim, vecāku pabalstu piešķirs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa regulas (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu noteikumiem.
Tādējādi no 1. jūlija vecāku pabalstu nepiešķirs, ja bērns pastāvīgi nedzīvos Latvijā un viņa dzīvesvieta nebūs kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā, bet, piemēram, bērns dzīvos Uzbekistānā, Indijā, Kanādā vai Amerikas Savienotajās Valstīs. Šie nosacījumi ir spēkā neatkarīgi no bērna vai vecāka pilsonības.
VSAA no 2026. gada 1. jūlija pārtrauks izmaksāt jau piešķirto vecāku pabalstu, ja aģentūras rīcībā būs informācija, ka bērns pastāvīgi nedzīvo Latvijas teritorijā, tam Fizisko personu reģistrā ir pasīvs statuss vai arī bērnam Latvijā nav piešķirts personas kods.
Nosacījums par pabalsta izmaksas pārtraukšanu neattiecas uz gadījumiem, kad ir piemērojama Regula (EK) Nr. 883/2004.