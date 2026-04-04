Traģiskais mirklis futbola laukumā (ekrānuzņēmums no video)
Futbols
2026. gada 4. aprīlī, 21:58
Turcijā vārtsargs zaudē dzīvību pēc bumbas atvairīšanas. Traģisko mirkli iemūžina kamera
Futbola spēles laikā Turcijā dzīvību zaudējis vārtsargs. Nelaime notikusi mirkli pēc tam, kad viņam krūtīs trāpīja bumba.
Amatieru komandā spēlējušais 48 gadus vecais Selahitins Atli piedzīvoja sirdslēkmi mirkli pēc bumbas trāpījuma, vēsta “Turkiye Gazetesi”.
Šokētie spēlētāji centās viņam sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, līdz piesteidzās ārsti, kuriem izdevās atjaunot cietušā sirdsdarbību. Diemžēl viņa dzīvība izdzisa Kahramanmarašas pilsētas slimnīcā, par spīti reanimācijas pasākumiem.
Soctīklos vēsta, ka mirušais bija vietējā sabiedrībā iecienīts maiznieks.
Pērn līdzīgā situācijā dzīvību zaudēja Brazīlijas telpu futbola vārtsargs, kad bija atvairījis soda sitienu pēcspēles sitienu sērijā. 31 gadu vecais Antoniu Edsons Duš Santušs Souza saļima pēc tam, kad tikko bija atvairījis pretinieka soda sitienu un devās saņemt komandas biedru apsveikumus.