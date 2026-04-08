PSG un "Atletico" dominē pirmajās Čempionu līgas ceturtdaļfināla spēlēs
Parīzes "Saint-Germain" un Madrides "Atletico" futbolisti trešdien UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfinālu pirmajās spēlēs uzvarēja ar divu vārtu pārsvaru.
PSG mājās ar rezultātu 2:0 (1:0) pārspēja "Liverpool".
Pirmie vārti tika gūti spēles 11. minūtē, kad Dezirē Duē soda laukumā no stūra izdarīja sitienu, bumbai pēc rikošeta ar augstu planējumu nonākot mērķī. Liverpūliešus nespēja glābt arī vārtsargs Giorgi Mamardašvili.
Pagājušā gada čempioni PSG futbolisti vadībā nostiprinājās 65. minūtē, kad Hviča Kvarachelija mājinieku pacietīgi veidotu uzbrukumu noslēdza ar individuāli meistarīgu pretinieku apspēlēšanu un bumbas raidīšanu vārtos.
Tikmēr Madrides "Atletico" viesos ar rezultātu 2:0 (1:0) uzvarēja "Barcelona" vienību.
Barseloniešiem pirmajā puslaikā bija pārsvars, taču 44. minūtē Pau Kubarsi spēli pagrieza pretējā virzienā. Mājinieku aizsargs par acīmredzamas vārtu gūšanas iespējas liegšanu saņēma sarkano kartīti, turklāt pēc viņa pārkāpuma pamatlaika beigās Huljans Alvaress ar spēcīgu brīvsitienu panāca 1:0 madridiešu labā.
Otros vārtus "Atletico" komandai guva Aleksanders Serluts, kurš 70. minūtē pēc Mateo Rudzeri piespēles no kreisās malas bija nekļūdīgs ar sitienu no pāris metriem. Serlutam tie bija septītie vārti pret "Barcelona" komandu.
Otrdien Minhenes "Bayern" ar 2:1 pārspēja Madrides "Real", bet Londonas "Arsenal" ar 1:0 bija pārāka pār Lisabonas "Sporting".
Pusfinālā iekļūs uzvarētāji divu maču summā. Atbildes spēles tiks aizvadītas nākamnedēļ.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".