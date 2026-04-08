Itāļu tenisists Berretīni sagrauj krievu Medvedevu, kurš savas dusmas izliek uz tenisa raketēm
Graujošu uzvaru prestižā Montekarlo "ATP 1000" tenisa turnīra otrajā kārtā trešdien svinēja Mateo Berretīni no Itālijas, kurš ar 6-0, 6-0 sagrāva bijušo planētas pirmo raketi Daņiilu Medvedevu no Krievijas.
Pirmajā geimā ar septīto numuru izsētais un šobrīd ATP ranga desmitajā vietā esošais Medvedevs neizmantoja divas breikbumbas, bet turpinājumā pilnībā dominēja itālis. Berretīni (ATP 90.) nevienā no atlikušajiem 11 geimiem neļāva Medvedevam uzvarēt vairāk par divām izspēlēm, maču noslēdzot nieka 49 minūtēs.
Savā karjerā 30 gadus vecais Medvedevs nekad nebija zaudējis ar 0-6, 0-6. Savas dusmas par zaudētajiem punktiem Medvedevs izlika uz savām tenisa raketēm, kuras neizturēja vairākus triecienus pret māla tenisa kortu.
Medvedev definitely still hating playing on clay pic.twitter.com/iklmIxaIkA— Sam (@LoverLondonGirl) April 8, 2026
SEVEN racket smashes from Medvedev there, safe to say the racket is unusable
Medvedevs no pirmās kārtas bija brīvs, bet Berretīni pirmajā kārtā bija jātiekas ar "laimīgo zaudētāju" Roberto Bautisto-Agutu (ATP 85.) no Spānijas, kurš traumas dēļ izstājās pie rezultāta 0-4 pirmajā setā. Trešajā kārtā jeb astotdaļfinālā Berretīni tiksies ar Arturu Rinderknešu (ATP 27.) no Francijas vai brazīlieti Žuāu Fonseku (ATP 40.).
Turnīrs Montekarlo norisinās uz māla seguma laukumiem un noslēgsies svētdien. Pērn par tā uzvarētāju vienspēlēs kļuva spānis Karloss Alkarass, kurš finālā ar 3-6, 6-1, 6-0 pieveica Lorenco Muzeti no Itālijas.